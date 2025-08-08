Рейтинг WTA. Свитолина осталась 13-й, плюс позиции у Костюк и Ястремской

8 августа женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Предыдущие две недели девушки провели на турнире WTA 1000 в Монреале.

Чемпионка канадского тысячника Виктория Мбоко поднялась аж на 61 место и сейчас занимает 24-ю строчку.

Финалистка Монреаля Наоми Осака также существенно улучшила свои позиции – она 25-я (+24 места).

В топ-10 произошло несколько изменений: Мэдисон Киз поднялась на шестую строчку, сместив Чжэн Циньвень и Аманду Анисимову. Елена Рыбакина вернулась в первую десятку – Паула Бадоса опустилась на 12-ю позицию.

Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко. Далее идут Коко Гауфф, Ига Свентек, Джессика Пегула и Мирра Андреева.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 13-м месте в рейтинге WTA.

Марта Костюк поднялась на одно место – она 27-я. Даяна Ястремская прибавила четыре строчки и теперь располагается на 31-й позиции.

Юлия Стародубцева улучшила 10 мест – она 63-я. Прогресс также у Дарьи Снигур – плюс 17 позиций и текущая 176-я строчка.

Александра Олейникова, Анастасия Соболева и Леся Цуренко потеряли места.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA лучшей украинской теннисисткой остается Людмила Киченок – 16-е место.

В топ-100 также входят Надежда Киченок (51-я) и Марта Костюк (87-я).

Украинки в парном рейтинге WTA