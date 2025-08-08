Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Свитолина осталась 13-й, плюс позиции у Костюк и Ястремской
WTA
08 августа 2025, 09:21 | Обновлено 08 августа 2025, 09:28
685
1

Рейтинг WTA. Свитолина осталась 13-й, плюс позиции у Костюк и Ястремской

Виктория Мбоко благодаря трофею на тысячнике в Монреале поднялась на 24-е место

08 августа 2025, 09:21 | Обновлено 08 августа 2025, 09:28
685
1
Рейтинг WTA. Свитолина осталась 13-й, плюс позиции у Костюк и Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

8 августа женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Предыдущие две недели девушки провели на турнире WTA 1000 в Монреале.

Чемпионка канадского тысячника Виктория Мбоко поднялась аж на 61 место и сейчас занимает 24-ю строчку.

Финалистка Монреаля Наоми Осака также существенно улучшила свои позиции – она 25-я (+24 места).

В топ-10 произошло несколько изменений: Мэдисон Киз поднялась на шестую строчку, сместив Чжэн Циньвень и Аманду Анисимову. Елена Рыбакина вернулась в первую десятку – Паула Бадоса опустилась на 12-ю позицию.

Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко. Далее идут Коко Гауфф, Ига Свентек, Джессика Пегула и Мирра Андреева.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 13-м месте в рейтинге WTA.

Марта Костюк поднялась на одно место – она 27-я. Даяна Ястремская прибавила четыре строчки и теперь располагается на 31-й позиции.

Юлия Стародубцева улучшила 10 мест – она 63-я. Прогресс также у Дарьи Снигур – плюс 17 позиций и текущая 176-я строчка.

Александра Олейникова, Анастасия Соболева и Леся Цуренко потеряли места.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA лучшей украинской теннисисткой остается Людмила Киченок – 16-е место.

В топ-100 также входят Надежда Киченок (51-я) и Марта Костюк (87-я).

Украинки в парном рейтинге WTA

По теме:
Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки в Монреале
Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати
рейтинг WTA Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Мэдисон Киз Даяна Ястремская Марта Костюк Арина Соболенко Аманда Анисимова Дарья Снигур Коко Гауфф Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Елена Рыбакина Виктория Мбоко Наоми Осака
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Футбол | 08 августа 2025, 07:36 5
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала

Специалист считает, что Андрей может быть основным в королевском клубе

Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Футбол | 07 августа 2025, 22:58 123
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса

Первая часть дуэли оказалась заметно сложной для команды Турана

Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Другие виды | 07.08.2025, 20:16
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Футбол | 08.08.2025, 07:01
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Только одна украинка сыграет в парном разряде турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 08.08.2025, 06:41
Только одна украинка сыграет в парном разряде турнира WTA 1000 в Цинциннати
Только одна украинка сыграет в парном разряде турнира WTA 1000 в Цинциннати
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aleks8-48
Навіщо Лесі воно треба? Велика подяка їй за те,що вона багато років радувала нас своєю яскравою грою,але усьому свій час. Здоровья тобі Лесю,народжуй дітей. Жіночого щастя тобі,а з тенісом час сатвити крапку.
Ответить
-1
Популярные новости
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 4
Бокс
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
06.08.2025, 11:58 137
Футбол
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем