  4. Сергей РЕБРОВ: «Он не зря получил место в Шахтере. Один из лучших»
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 17:58 | Обновлено 09 августа 2025, 18:10
Сергей РЕБРОВ: «Он не зря получил место в Шахтере. Один из лучших»

Тренер сборной Украины похвалил Очеретько

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

Наставник сборной Украины Сергей Ребров высказался о перспективах хавбека Олега Очеретько, который после сезона в Карпатах получил свой шанс в Шахтере и стал игроком основы.

«Очеретько помогли матчи на Евро за молодежку, он был среди лучших. Это игрок, который дает большую интенсивность. Не знаю, у вас есть его данные или нет, но мне давали еще данные из Карпат – это игрок, который дает большую интенсивность. Он всегда работает на команду, и Туран это отметил, несмотря на бразильцев, Судакова, Бондаренко и Назарину».

«Олег играет все матчи. Подкупает, как он работает на команду. Очевидно, он делает то, что просит Туран, поэтому заслужил место в составе», – сказал Ребров.

Шахтер Донецк Олег Очеретько Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
