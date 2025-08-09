Сергей РЕБРОВ: «Он не зря получил место в Шахтере. Один из лучших»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров высказался о перспективах хавбека Олега Очеретько, который после сезона в Карпатах получил свой шанс в Шахтере и стал игроком основы.

«Очеретько помогли матчи на Евро за молодежку, он был среди лучших. Это игрок, который дает большую интенсивность. Не знаю, у вас есть его данные или нет, но мне давали еще данные из Карпат – это игрок, который дает большую интенсивность. Он всегда работает на команду, и Туран это отметил, несмотря на бразильцев, Судакова, Бондаренко и Назарину».

«Олег играет все матчи. Подкупает, как он работает на команду. Очевидно, он делает то, что просит Туран, поэтому заслужил место в составе», – сказал Ребров.