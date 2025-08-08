Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 августа 2025, 20:28 | Обновлено 08 августа 2025, 20:43
ФОТО. Реал представил третий комплект формы на сезон 2025/26

«Вершкові» вместе с Adidas показали новый дизайн экипировки

ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» совместно с Adidas официально представил третью форму на сезон 2025/26.

Новый комплект выполнен в синем цвете с белыми элементами – воротником, полосками Adidas, а также логотипами клуба и спонсоров. Дизайн формы вдохновлен сиденьями обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Форма сопровождается слоганом: «90 минут на Бернабеу — это очень долго».

По итогам сезона 2024/25 «Реал» завоевал два трофея – Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В чемпионате Испании «сливочные» заняли второе место, уступив «Барселоне».

ФОТО. Третий комплект формы Реала на сезон 2025/26

Реал хочет обновить трансферный рекорд. Нацелились на победителя ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший форвард Реала нашел новый клуб в Ла Лиге
ФОТО. Необычный цвет. Верес выйдет в новой форме против Полтавы
фото Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
