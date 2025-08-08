ФОТО. Реал представил третий комплект формы на сезон 2025/26
«Вершкові» вместе с Adidas показали новый дизайн экипировки
Мадридский «Реал» совместно с Adidas официально представил третью форму на сезон 2025/26.
Новый комплект выполнен в синем цвете с белыми элементами – воротником, полосками Adidas, а также логотипами клуба и спонсоров. Дизайн формы вдохновлен сиденьями обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Форма сопровождается слоганом: «90 минут на Бернабеу — это очень долго».
По итогам сезона 2024/25 «Реал» завоевал два трофея – Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В чемпионате Испании «сливочные» заняли второе место, уступив «Барселоне».
ФОТО. Третий комплект формы Реала на сезон 2025/26
Real Madrid's third kit is a strong contender for kit of the season 🥶🤩 pic.twitter.com/WqVtHo09rY— LiveScore (@livescore) August 8, 2025
La tercera equipación Del Real Madrid 😍💙 pic.twitter.com/LKgi5OnlsS— JAITORMATI_RM 🤍🇪🇸 (@JAITORMATI_RM) August 8, 2025
LA TERCERA PIEL DEL MADRID 🔵⚪— CRACKS (@cracks_oficial) August 8, 2025
El Real Madrid presentó de forma oficial su tercera equipación para la temporada 25/26. Inspirada en los asientos de Bernabéu.
"90 minutos en el Bernabéu son muy largos" 👀 pic.twitter.com/9cGQnCVmTB
