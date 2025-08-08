Александр КУЧЕР: При отсутствии Кевина в атаке Шахтера было меньше остроты

Вчерашний матч в Афинах, где один из ведущих клубов Греции, столичный «Панатинаикос», принимал донецкий «Шахтер» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы (0:0), оставляет интригу по определению победителя пары в ответной игре.

Мнением об этом матче со Sport.ua поделился бывший защитник «горняков» и сборной Украины Александр Кучер, нынешний главный тренер одесского «Черноморца».

– Как оцениваете нулевую ничью на поле соперника в первом матче?

– Мы знаем, что команда «Панатинаикос» является серьезным соперником. В домашней встрече она всегда имеет хорошую поддержку, болельщики гонят ее вперед. В составе афинской команды очень много сильных игроков. Об этом я помню еще с тех времен, когда в сезоне-2023/24 возглавляемый мной «Днепр-1» играл с этой командой в еврокубковом розыгрыше.

Конечно, в Афинах нелегко играть. Если же говорить о шансах, то есть второй матч и именно в нем «Шахтеру» предстоит решать задачу по проходу в следующий раунд. Других задач быть не может.

– Насколько отразилось на игре донецкой команды в Афинах отсутствие Кевина?

– Считаю, что это, конечно же, потеря для «Шахтера». Кевин ведь сейчас находится в хорошей форме и является одним из ключевых исполнителей команды. По вчерашней игре было заметно, что при отсутствии этого игрока в атакующих действиях «Шахтера» было немного меньше остроты. Думаю, если бы Кевин участвовал в афинском матче, то «Панатинаикосу» было бы очень тяжело сдерживать линию нападения «горняков».

