ВИДЕО. Это разгром. Буяльский забил третий гол после ошибки вратаря Руха
Голкипер львовского клуба отдал неточную передачу на Константина Вивчаренко
8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».
Команды сыграли на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
На 65-й минуте полузащитник «бело-синих» Виталий Буяльский довел счет до разгромного. Голкипер «Руха» отдал неточную передачу на Вивчаренко, тот перехватил мяч и записал на свой счет результативную передачу.
ГОЛ, 0:3! Буяльский, 65 мин
