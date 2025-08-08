ВИДЕО. Это разгром. Буяльский забил третий гол после ошибки вратаря Руха

8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 65-й минуте полузащитник «бело-синих» Виталий Буяльский довел счет до разгромного. Голкипер «Руха» отдал неточную передачу на Вивчаренко, тот перехватил мяч и записал на свой счет результативную передачу.

ГОЛ, 0:3! Буяльский, 65 мин