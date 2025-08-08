Клуб УПЛ уже несколько месяцев не платит игрокам зарплату

Новичок УПЛ СК Полтава не выполняет свои финансовые обязательства перед футболистами.

Как стало известно Sport.ua, СК Полтава не выплачивает зарплату своим игрокам уже 2-3 месяца.

В первую очередь речь о футболистах, вышедших с командой из Первой лиги. По последней информации, в последний раз они получили лишь часть денег за май.

Что касается новичков, то в настоящее время они также полностью не получили обещанное им в подписанных контрактах.

О причинах таких задержек не сообщается.

В пятницу Полтава одержала историческую первую победу в УПЛ – команда со счетом 1:0 обыграла «Верес».