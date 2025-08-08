Клуб УПЛ уже несколько месяцев не платит игрокам зарплату

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 19:25
ФК Полтава

Новичок УПЛ СК Полтава не выполняет свои финансовые обязательства перед футболистами.

Как стало известно Sport.ua, СК Полтава не выплачивает зарплату своим игрокам уже 2-3 месяца.

В первую очередь речь о футболистах, вышедших с командой из Первой лиги. По последней информации, в последний раз они получили лишь часть денег за май.

Что касается новичков, то в настоящее время они также полностью не получили обещанное им в подписанных контрактах.

О причинах таких задержек не сообщается.

В пятницу Полтава одержала историческую первую победу в УПЛ – команда со счетом 1:0 обыграла «Верес».

