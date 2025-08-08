Клуб УПЛ уже несколько месяцев не платит игрокам зарплату
Только вышли в элитный дивизион, а уже имеют финансовые проблемы
Новичок УПЛ СК Полтава не выполняет свои финансовые обязательства перед футболистами.
Как стало известно Sport.ua, СК Полтава не выплачивает зарплату своим игрокам уже 2-3 месяца.
В первую очередь речь о футболистах, вышедших с командой из Первой лиги. По последней информации, в последний раз они получили лишь часть денег за май.
Что касается новичков, то в настоящее время они также полностью не получили обещанное им в подписанных контрактах.
О причинах таких задержек не сообщается.
В пятницу Полтава одержала историческую первую победу в УПЛ – команда со счетом 1:0 обыграла «Верес».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья продолжит карьеру в Париже
Главный тренер Шахтера раскритиковал работу рефери в матче против Панатинаикоса