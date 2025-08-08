ОФИЦИАЛЬНО. Бывший форвард Реала нашел новый клуб в Ла Лиге
Мариано Диас подписал контракт с «Алавесом»
32-летний нападающий из Доминиканской Республики Мариано Диас официально перешел в испанский клуб «Алавес».
Футболист перешел в клуб из Ла Лиги на правах свободного агента. Контракт подписан до 2027 года.
Последней командой Мариано стала «Севилья», за которую форвард выступал в течение игрового сезона 2023/24. Всего за клуб Диас провел 13 матчей и отдал один ассист.
𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 ✅ | Mariano Díaz refuerza el ataque del Glorioso hasta 2027.— Deportivo Alavés (@Alaves) August 7, 2025
¡Bienvenido, @marianodiaz7!
ℹ️ https://t.co/AFzQNCLQ6k#OngiEtorriMariano#Gutarikoak | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/eeldzBgRnM
🦁🦍 @marianodiaz7 pic.twitter.com/hT2gCWchGH— Deportivo Alavés (@Alaves) August 8, 2025
✨ AURA ✨ pic.twitter.com/9T9VERA7RJ— Deportivo Alavés (@Alaves) August 8, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем высоко оценил действия арбитра матча в Афинах
Анатолием интересуется «Манчестер Сити»