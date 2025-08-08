ОФИЦИАЛЬНО. Бывший форвард Реала нашел новый клуб в Ла Лиге

32-летний нападающий из Доминиканской Республики Мариано Диас официально перешел в испанский клуб «Алавес».

Футболист перешел в клуб из Ла Лиги на правах свободного агента. Контракт подписан до 2027 года.

Последней командой Мариано стала «Севилья», за которую форвард выступал в течение игрового сезона 2023/24. Всего за клуб Диас провел 13 матчей и отдал один ассист.

