Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший форвард Реала нашел новый клуб в Ла Лиге
Испания
08 августа 2025, 16:07 |
115
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший форвард Реала нашел новый клуб в Ла Лиге

Мариано Диас подписал контракт с «Алавесом»

08 августа 2025, 16:07 |
115
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший форвард Реала нашел новый клуб в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мариано Диас

32-летний нападающий из Доминиканской Республики Мариано Диас официально перешел в испанский клуб «Алавес».

Футболист перешел в клуб из Ла Лиги на правах свободного агента. Контракт подписан до 2027 года.

Последней командой Мариано стала «Севилья», за которую форвард выступал в течение игрового сезона 2023/24. Всего за клуб Диас провел 13 матчей и отдал один ассист.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона прекратила сотрудничество с конкурентом Цыганкова
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Висла отказалась от идеи подписания Максима Хланя, названа причина
Алавес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мариано Диас Реал Мадрид свободный агент
Андрей Витренко Источник: ФК Алавес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕДЕЦКИЙ: «Я понимаю эмоции Турана, но это не тот момент, который...»
Футбол | 08 августа 2025, 15:09 0
ФЕДЕЦКИЙ: «Я понимаю эмоции Турана, но это не тот момент, который...»
ФЕДЕЦКИЙ: «Я понимаю эмоции Турана, но это не тот момент, который...»

Артем высоко оценил действия арбитра матча в Афинах

Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Футбол | 08 августа 2025, 07:45 8
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?

Анатолием интересуется «Манчестер Сити»

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
Футбол | 07.08.2025, 18:19
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
Рух Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 08.08.2025, 16:05
Рух Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Рух Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Бокс | 08.08.2025, 09:55
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
06.08.2025, 22:04 3
Бокс
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
06.08.2025, 22:40 9
Футбол
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
06.08.2025, 22:58 2
Бокс
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 4
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 175
Футбол
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
07.08.2025, 05:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем