ОФИЦИАЛЬНО. Жирона прекратила сотрудничество с конкурентом Цыганкова
Валери Фернандес покинул расположение клуба
Испанская «Жирона» официально сообщила о расторжении контракта с 25-летним правым вингером Валери Фернандесом.
Футболист и клуб приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.
«От имени клуба хотим поблагодарить его за преданность, самоотверженный труд и поведение. Желаем большой удачи в будущем – как в личной, так и в профессиональной жизни.
Спасибо, Валери. «Жирона» всегда будет твоим домом», – написала пресс-служба клуба.
Фернандес – воспитанник «Жироны», который сыграл за клуб 140 матчей, забил десять мячей и оформил шесть ассистов.
Прошлый сезон Валери провел в аренде в «Мальорке», сыграв при этом 19 матчей (два гола).
ℹ️ Valery Fernández finalitza la seva etapa al Girona FC— Girona FC (@GironaFC) August 7, 2025
📈 L'escalenc és el 20è jugador del Club, cinquè gironí, amb més partits al futbol professional.
👏 Moltes gràcies, Valery!
🔗 https://t.co/8rcIIp2bTi pic.twitter.com/zzb7b1kCTc
🫶 Girona sempre serà casa teva pic.twitter.com/y4D7fypGCf— Girona FC (@GironaFC) August 7, 2025
