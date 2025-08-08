Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Жирона прекратила сотрудничество с конкурентом Цыганкова
Испания
08 августа 2025, 12:39 | Обновлено 08 августа 2025, 12:42
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона прекратила сотрудничество с конкурентом Цыганкова

Валери Фернандес покинул расположение клуба

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона прекратила сотрудничество с конкурентом Цыганкова
IMAGO. Валери Фернандес

Испанская «Жирона» официально сообщила о расторжении контракта с 25-летним правым вингером Валери Фернандесом.

Футболист и клуб приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

«От имени клуба хотим поблагодарить его за преданность, самоотверженный труд и поведение. Желаем большой удачи в будущем – как в личной, так и в профессиональной жизни.

Спасибо, Валери. «Жирона» всегда будет твоим домом», – написала пресс-служба клуба.

Фернандес – воспитанник «Жироны», который сыграл за клуб 140 матчей, забил десять мячей и оформил шесть ассистов.

Прошлый сезон Валери провел в аренде в «Мальорке», сыграв при этом 19 матчей (два гола).

Валери Фернандес Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига расторжение контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Жирона
