ОФИЦИАЛЬНО. Жирона прекратила сотрудничество с конкурентом Цыганкова

Испанская «Жирона» официально сообщила о расторжении контракта с 25-летним правым вингером Валери Фернандесом.

Футболист и клуб приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

«От имени клуба хотим поблагодарить его за преданность, самоотверженный труд и поведение. Желаем большой удачи в будущем – как в личной, так и в профессиональной жизни.

Спасибо, Валери. «Жирона» всегда будет твоим домом», – написала пресс-служба клуба.

Фернандес – воспитанник «Жироны», который сыграл за клуб 140 матчей, забил десять мячей и оформил шесть ассистов.

Прошлый сезон Валери провел в аренде в «Мальорке», сыграв при этом 19 матчей (два гола).

ℹ️ Valery Fernández finalitza la seva etapa al Girona FC



📈 L'escalenc és el 20è jugador del Club, cinquè gironí, amb més partits al futbol professional.



👏 Moltes gràcies, Valery!



🔗 https://t.co/8rcIIp2bTi pic.twitter.com/zzb7b1kCTc — Girona FC (@GironaFC) August 7, 2025