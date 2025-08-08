Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александрия активировала клаусулу нападающего-легионера
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 15:24
0

Александрия активировала клаусулу нападающего-легионера

Брайан Кастилльо присоединится к украинскому клубу в ближайшее время

Александрия активировала клаусулу нападающего-легионера
Ligafutve. Брайан Кастилльо

«Александрия» активировала клаусулу венесуэльского нападающего «Депортиво Тачира» Брайана Кастилльо. Об этом сообщает Марио Альберто Санчес.

По информации источника, 24-летний нападающий в ближайшее время присоединится к серебряному призеру Украинской Премьер-лиги. Сумма отступных, прописанных в контракте Брайана, не уточняется

В прошедшем сезоне Брайан Кастилльо провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 10 забитыми мячами. веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» нацелилась на игрока «Шахтера» после провального старта сезона.

Александрия трансферы трансферы УПЛ чемпионат Венесуэлы по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
