Александрия активировала клаусулу нападающего-легионера

«Александрия» активировала клаусулу венесуэльского нападающего «Депортиво Тачира» Брайана Кастилльо. Об этом сообщает Марио Альберто Санчес.

По информации источника, 24-летний нападающий в ближайшее время присоединится к серебряному призеру Украинской Премьер-лиги. Сумма отступных, прописанных в контракте Брайана, не уточняется

В прошедшем сезоне Брайан Кастилльо провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 10 забитыми мячами. веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» нацелилась на игрока «Шахтера» после провального старта сезона.