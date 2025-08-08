Александрия активировала клаусулу нападающего-легионера
Брайан Кастилльо присоединится к украинскому клубу в ближайшее время
«Александрия» активировала клаусулу венесуэльского нападающего «Депортиво Тачира» Брайана Кастилльо. Об этом сообщает Марио Альберто Санчес.
По информации источника, 24-летний нападающий в ближайшее время присоединится к серебряному призеру Украинской Премьер-лиги. Сумма отступных, прописанных в контракте Брайана, не уточняется
В прошедшем сезоне Брайан Кастилльо провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 10 забитыми мячами. веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Александрия» нацелилась на игрока «Шахтера» после провального старта сезона.
