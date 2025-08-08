Александрия нацелилась на игрока Шахтера после провального старта сезона
Николай Огарков может сменить клубную прописку
Александрия может усилить состав украинским защитником донецкого «Шахтера» Николаем Огарковым. Об этом пишет один из telegram-каналов.
По информации источника, руководство «Александрии рассматривает вариант аренды 20-летнего защитника. Больше никаких подробностей неизвестно.
Николай уже успел дебютировать на высоком уровне за основную команду «Шахтера» – в конце прошлого сезона в матче УПЛ против «Движения» Защитник прошел учебно-тренировочное собрание с «горняками», но пока не нужен Арди Турану.
Александрия провально стартовала в новом сезоне. Подопечные Кирилла Нестеренко вылетели из розыгрыша Лиги конференций, уступив Партизану и проиграли «Кудровке» (1:3) в первом туре УПЛ.
