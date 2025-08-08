Александрия нацелилась на игрока Шахтера после провального старта сезона

Александрия может усилить состав украинским защитником донецкого «Шахтера» Николаем Огарковым. Об этом пишет один из telegram-каналов.

По информации источника, руководство «Александрии рассматривает вариант аренды 20-летнего защитника. Больше никаких подробностей неизвестно.

Николай уже успел дебютировать на высоком уровне за основную команду «Шахтера» – в конце прошлого сезона в матче УПЛ против «Движения» Защитник прошел учебно-тренировочное собрание с «горняками», но пока не нужен Арди Турану.

Александрия провально стартовала в новом сезоне. Подопечные Кирилла Нестеренко вылетели из розыгрыша Лиги конференций, уступив Партизану и проиграли «Кудровке» (1:3) в первом туре УПЛ.