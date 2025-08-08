Шахтер предложил Сан-Паулу 8 миллионов евро за 19-летнего бразильца

Донецкий Шахтер близок к завершению трансфера 19-летнего бразильского вингера Лукаса Феррейры, который является воспитанником Сан-Паулу.

Как сообщает издание Globo Esports, горняки предложили бразильскому клубу восемь миллионов евро. Источник утверждает, что сделка может быть завершена в ближайшее время.

Сам Лукас открыт к переезду в Европу. А Сан-Паулу переживает финансовый кризис. В частности, у клуба возникла необходимость продажи состава из-за досрочного вылета из Кубка Бразилии, в результате чего команда потеряла не менее 700 тысяч евро. «Трехцветные» имели право на эту сумму, если бы вышли в четвертьфинал турнира, но выбыли в 1/8 финала от Атлетико Паранаэнсе.

Феррейра отлично проявил себя в молодежных составах Сан-Паулу. В январе он выиграл Кубок Сан-Паулу U-20, после чего главный тренер Луис Зубельдия перевел его в основную команду.

Однако Лукас потерял место в составе после того, как Эрнан Креспо возглавил Сан-Паулу и сыграл при новом тренере всего один матч. Теперь в Бразилии ожидают его переход в Шахтер.

Соглашение Феррейры с Сан-Паулу действует до лета 2028 года. Впервые об интересе Шахтера к Лукасу сообщил журналист Даниэл Перроне в апреле 2025 года, также отметив заинтересованность леверкузенского Байера.