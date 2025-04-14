Шахтер и Байер претендуют на 18-летнего таланта Сан-Паулу

18-летний вингер и выпускник академии «Сан-Паулу» Лукас Феррейра может вскоре перебраться в Европу, сообщает журналист Даниэл Перроне.

По его информации, на Феррейру претендуют немецкий «Байер» и украинский «Шахтер».

Контракт молодого таланта с «трехцветными» действует до лета 2028 года.

Сообщается, что в контракте Лукаса Феррейры есть клаусула для национальных клубов, которая составляет порядка 40 миллионов бразильских реалов (эквивалент 6 миллионам евро).

Также источник отмечает, что в «Сан-Паулу» не планируют продавать своего вингера, хотя сотрудничество с молодежными структурами «Байера» может повлиять на позицию «трехцветных».

Лукас Феррейра сыграл 7 матчей за первую команду «Сан-Паулу», из которых 3 – в рамках бразильской Серии А.