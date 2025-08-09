Украина. Премьер лига09 августа 2025, 10:40 | Обновлено 09 августа 2025, 10:50
93
0
Где смотреть онлайн матч 2-го тура УПЛ ЛНЗ – Эпицентр
Матч второго тура чемпионата Украины
09 августа 2025, 10:40 | Обновлено 09 августа 2025, 10:50
93
0
9 августа в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между ЛНЗ и Эпицентром. Это встреча 2-го тура нового сезона УПЛ.
В первом туре ЛНЗ сыграл вничью 0:0 с Зарей, а Эпицентр уступил Шахтеру с результатом 0:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 августа 2025, 15:53 55
Илья продолжит карьеру в Париже
Футбол | 09 августа 2025, 09:42 6
Главный тренер «сине-желтых» поделился мнением об игре полузащитника Георгия Судакова
Бокс | 09.08.2025, 07:35
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Футбол | 09.08.2025, 11:59
Комментарии 0
Популярные новости
08.08.2025, 03:20 8
07.08.2025, 09:40 3
08.08.2025, 12:05 2
08.08.2025, 08:20 4
07.08.2025, 10:24 8
Футбол
08.08.2025, 19:58 106
07.08.2025, 08:45 1