Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. «Навсегда в наших сердцах». Александрия попрощалась с Безеррой
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 11:57 |
Бразильский вингер перешел в «Замалек»

ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

7 августа 2025 года «Александрия» официально сообщила о трансфере бразильского вингера Хуана Альвина Безерры в египетский «Замалек».

Бразилец присоединился к «горожанам» на правах свободного агента осенью 2023 года и за 2 года в клубе успел провести 42 матча за команду, отличившись 9 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt сообщает, что на продаже Безерры «Александрия» заработала 1.7 миллиона евро.

«Спасибо тебе за все. Ты навсегда в наших сердцах. Удачи тебе!», – так подписала прощальное видео для Хуана пресс-служба «горожан».

Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
