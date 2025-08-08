Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
08 августа 2025, 18:48 |
836
0

Олег Федорчук считает, что у Марьяна Шведа могут быть проблемы

ФК Шахтер. Марьян Швед

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказался об игре футболистов донецкого «Шахтера» Марьяна Шведа и Эгиналду, вышедших на замену в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против греческого «Панатинаикоса» (0:0):

«Швед, который ярко сыграл в нескольких эпизодах, совершил ошибку, которую, думаю, тренер запомнит. Греки создали самый опасный момент, когда он вступил в отбор, но начал рисковать и потерял мяч перед воротами за несколько минут до конца игры.

А что касается Эгиналду... Бесспорно, произошла маленькая футбольная трагедия, когда футболист выходит на замену и травмируется в эпизоде, который должен был решить судьбу матча. Жаль, потому что по механике действий Эгиналду все делал правильно, вышел на позицию и готовился пробить, но его удар смазало жесткое вмешательство соперника. По сути, это был фол – и если бы судьи выполнили свою работу и пересмотрели VAR, вероятность пенальти была бы высокой».

Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
