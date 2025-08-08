Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лидер Пакша: «Должны признать, что Полесье оказалось явно лучшей командой»
Лига конференций
08 августа 2025, 09:09 | Обновлено 08 августа 2025, 09:10
Лидер Пакша: «Должны признать, что Полесье оказалось явно лучшей командой»

Барна Тот пообщался с клубной пресс-службой

Лидер Пакша: «Должны признать, что Полесье оказалось явно лучшей командой»
ФК Полесье.

Форвард венгерской команды «Пакш» Барна Тот поделился эмоциями после первого матча квалификационного раунда Лиги конференций, где его команда разгромно проиграла житомирскому «Полесью» (0:3).

«Должен признать, что соперник оказался явно лучшей командой в сегодняшнем матче. Я чувствую, что Житомир вышел на поле тактически лучше подготовленным против нас.

Мы рисковали, играли открыто – у нас была одна или две возможности по этому, но они лучше воспользовались собственными ситуациями и, к сожалению, получили огромное преимущество. Мы не смогли вывести мяч впереди, они хорошо решили проблему с подбором мяча. Вся команда рискует из-за ошибок в защите – к сожалению, это свойственно тому типу игры, в которую мы играем», – сказал форвард.

На нашем сайте доступен обзор матча Полесья – Пакш, где подопечные Руслана Ротаня не оставили шансов сопернику.

