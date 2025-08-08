Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Испания
08 августа 2025, 07:36
1139
4

Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала

Специалист считает, что Андрей может быть основным в королевском клубе

Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный украинский тренер Роман Григорчук объяснил, почему голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин до сих пор остается в мадридском «Реале».

– Лунин правильно делает, что остается в Реале, дожидаясь пока Куртуа начнет сдавать?

– Быть в таком клубе является привилегией. Андрей своим трудом уже показал, что он может быть основным в Реале и постоянное переливание из пустого в пустое оно в большинстве случаев приелось, – заявил Роман.

Ранее Роман Григорчук дал совет Артему Довбику после смены тренера в расположении римской «Ромы».

Андрей Лунин Тибо Куртуа Роман Григорчук Реал Мадрид Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Spaceman
Ще один супертренер очнувся
Ответить
0
SHN
Свое время он получает.
Лучше 2-м у топе,чем первым на задворках.
Вот если Долларума придет,то тогда уже можно валить
Ответить
0
Lulinnha
Ну да. Конечно... 
Как из той версии "Если бы у бабки был болт, она бы стала дедушкой"
Но Лунин не Куртуа. И даже не Куйлор (чтобы быть временно основным). 
Ответить
0
Saar
єдині причини: трофеї+ бабло.
Ответить
0
