Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала

Известный украинский тренер Роман Григорчук объяснил, почему голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин до сих пор остается в мадридском «Реале».

– Лунин правильно делает, что остается в Реале, дожидаясь пока Куртуа начнет сдавать?

– Быть в таком клубе является привилегией. Андрей своим трудом уже показал, что он может быть основным в Реале и постоянное переливание из пустого в пустое оно в большинстве случаев приелось, – заявил Роман.

