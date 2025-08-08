Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Специалист считает, что Андрей может быть основным в королевском клубе
Известный украинский тренер Роман Григорчук объяснил, почему голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин до сих пор остается в мадридском «Реале».
– Лунин правильно делает, что остается в Реале, дожидаясь пока Куртуа начнет сдавать?
– Быть в таком клубе является привилегией. Андрей своим трудом уже показал, что он может быть основным в Реале и постоянное переливание из пустого в пустое оно в большинстве случаев приелось, – заявил Роман.
Ранее Роман Григорчук дал совет Артему Довбику после смены тренера в расположении римской «Ромы».
