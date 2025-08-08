Только одна украинка сыграет в парном разряде турнира WTA 1000 в Цинциннати
Людмила Киченок и Эллен Перес получили шестой номер посева на хардовом тысячнике
В ночь на 8 августа состоялась жеребьевка парного разряда на хардовых соревнованиях WTA 1000 в Цинциннати, США.
Украину в парном турнире на кортах американского тысячника представит только Людмила Киченок.
Украинка и ее напарница Эллен Перес из Австралии получили шестой номер посева. В первом раунде украинско-австралийский дуэт сыграет против Сораны Кырсти (Румыния) и Анны Калинской.
Если Людмила и Эллен сумеют преодолеть первый круг, то в 1/8 финала поборются либо против Ивы Йович и Эшлин Крюгер, либо против Хейли Баптист и Джессики Пегулы.
Последним турниром Киченок и Перес был тысячник в Монреале, который они покинули во втором раунде, проиграв будущим чемпионкам Коко Гауфф и Маккартни Кесслер.
