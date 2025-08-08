Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
08 августа 2025, 06:41 |
Только одна украинка сыграет в парном разряде турнира WTA 1000 в Цинциннати

Людмила Киченок и Эллен Перес получили шестой номер посева на хардовом тысячнике

Instagram. Эллен Перес и Людмила Киченок

В ночь на 8 августа состоялась жеребьевка парного разряда на хардовых соревнованиях WTA 1000 в Цинциннати, США.

Украину в парном турнире на кортах американского тысячника представит только Людмила Киченок.

Украинка и ее напарница Эллен Перес из Австралии получили шестой номер посева. В первом раунде украинско-австралийский дуэт сыграет против Сораны Кырсти (Румыния) и Анны Калинской.

Если Людмила и Эллен сумеют преодолеть первый круг, то в 1/8 финала поборются либо против Ивы Йович и Эшлин Крюгер, либо против Хейли Баптист и Джессики Пегулы.

Последним турниром Киченок и Перес был тысячник в Монреале, который они покинули во втором раунде, проиграв будущим чемпионкам Коко Гауфф и Маккартни Кесслер.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
