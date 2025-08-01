Людмила Киченок покинула престижный турнир WTA 1000 в Монреале

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в трех сетах проиграли американскому тандему Коко Гауфф / Маккартни Кесслер за 1 час и 14 минут.

WTA 1000 Монреаль. Пары. Хард, 1/8 финала

Коко Гауфф (США) / Маккартни Кесслер (США) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [7] – 6:3, 4:6, [10:1]

Это было первое очное противостояние дуэтов. Гауфф и Кесслер проводят первые совместные соревнования, а Людмила и Эллен – третий.

Коко и Маккартни далее поборются против победительниц поединка Сара Эррани / Жасмин Паолини – Барбора Крейчикова / Алена Остапенко.

Людмила и Эллен в Монреале успели переиграть пару Николь Мелихар и Людмилу Самсонову.