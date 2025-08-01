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WTA
01 августа 2025, 23:34 |
156
0

Людмила Киченок покинула престижный турнир WTA 1000 в Монреале

Украинка и Эллен Перес не сумели одолеть Гауфф и Кесслер в 1/8 финала тысячника

01 августа 2025, 23:34 |
156
0
Людмила Киченок покинула престижный турнир WTA 1000 в Монреале
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в трех сетах проиграли американскому тандему Коко Гауфф / Маккартни Кесслер за 1 час и 14 минут.

WTA 1000 Монреаль. Пары. Хард, 1/8 финала

Коко Гауфф (США) / Маккартни Кесслер (США) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [7] – 6:3, 4:6, [10:1]

Это было первое очное противостояние дуэтов. Гауфф и Кесслер проводят первые совместные соревнования, а Людмила и Эллен – третий.

Коко и Маккартни далее поборются против победительниц поединка Сара Эррани / Жасмин Паолини – Барбора Крейчикова / Алена Остапенко.

Людмила и Эллен в Монреале успели переиграть пару Николь Мелихар и Людмилу Самсонову.

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Людмила Киченок Эллен Перес Коко Гауфф Маккартни Кесслер WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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