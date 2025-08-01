Киченок с напарницей на старте Монреаля обыграла дуэт с россиянкой

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/16 финала украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах переиграли тандем Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова за 1 час и 19 минут.

WTA 1000 Монреаль. Пары. Хард, 1/16 финала

Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [7] – 5:7, 1:6

Это было первое очное противостояние дуэтов.

Людмила и Эллен проводят третий совместный турнир. На травяном пятисотнике в Бад-Хомбурге они добрались до финала, а на Уимблдоне дошли до третьего раунда.

Следующими соперницами Киченок и Перес будут американки Коко Гауфф и Маккартни Кесслер. Людмила – единственная представительница Украины, которая играет в парном турнире на кортах Монреаля.