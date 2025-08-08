В ночь на 8 августа проходит финал хардового турнира ATP 1000 в Торонто, Канада.

В поединке за трофей играют Бен Шелтон (США, ATP 7) и Карен Хачанов (АТР 16). Американец проиграл первый сет со счетом 5:7.

Во время встречи произошел забавный эпизод. Хачанов готовился подавать и вдруг болельщики резко подскочили и начали аплодировать.

Шелтон ничего не понял и даже подошел к судье для того, чтобы спросить – а что произошло? И рефери пояснил взволнованному теннисисту...

Параллельно завершился финал женских соревнований WTA 1000 в Монреале – еще одном канадском городе. Там титул завоевала 18-летняя Виктория Мбоко, которая в финале одолела Наоми Осаку.

Фанаты решили отпраздновать триумф юной звезды тенниса и удивили участников финального матча на Мастерсе в Торонто.

ВИДЕО. Шелтон не понял: на финале в Торонто фаны отпраздновали триумф Мбоко