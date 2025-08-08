ВИДЕО. Шелтон не понял: на финале в Торонто фаны отпраздновали триумф Мбоко
Бен подошел к судье, чтобы спросить, почему болельщики так начали радоваться
В ночь на 8 августа проходит финал хардового турнира ATP 1000 в Торонто, Канада.
В поединке за трофей играют Бен Шелтон (США, ATP 7) и Карен Хачанов (АТР 16). Американец проиграл первый сет со счетом 5:7.
Во время встречи произошел забавный эпизод. Хачанов готовился подавать и вдруг болельщики резко подскочили и начали аплодировать.
Шелтон ничего не понял и даже подошел к судье для того, чтобы спросить – а что произошло? И рефери пояснил взволнованному теннисисту...
Параллельно завершился финал женских соревнований WTA 1000 в Монреале – еще одном канадском городе. Там титул завоевала 18-летняя Виктория Мбоко, которая в финале одолела Наоми Осаку.
Фанаты решили отпраздновать триумф юной звезды тенниса и удивили участников финального матча на Мастерсе в Торонто.
On the court confusion 😆— Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2025
A special moment for Canadian tennis as the crowd hears news that Victoria Mboko has won the title in Montreal 🤩#NBO25 pic.twitter.com/56OgDcZX2t
