Тренер Пакша назвал причину, почему команда проиграла Полесью в матче ЛК
Дьердь Богнар прокомментировал результат матча Q3 еврокубка с житомирской командо (0:3)
Главный тренер венгерского клуба Пакш Дьердь Богнар прокомментировал поражение команды в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 против житомирского Полесья (0:3):
«Причину поражения я вижу в том, что соперник просто играл лучше нас. Думаю, что, судя по картине матча, даже разница забитых и пропущенных мячей не преувеличена.
Полесье играло быстрее и свежее, создавало больше угроз нашим воротам, поэтому заслужило победу. Мы сегодня играли чуть комфортнее, медленнее перебрасывали мячи. К концу первого тайма счет также был не в нашу пользу.
В ответном матче нам предстоит сыграть с сильной командой, но перед нами стоит задача: мы должны победить дома, даже если вылетим», – сказал Богнар.
Ответная играл между Полесьем и ФК Пакш состоится 14 числа на стадионе Фехервари ути, Венгрия.
Видеообзор матча Полесье – Пакш (3:0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 8 августа и начнется в 21:00 по Киеву
Анатолием интересуется «Манчестер Сити»