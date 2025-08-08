Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Пакша назвал причину, почему команда проиграла Полесью в матче ЛК
Лига конференций
Тренер Пакша назвал причину, почему команда проиграла Полесью в матче ЛК

Дьердь Богнар прокомментировал результат матча Q3 еврокубка с житомирской командо (0:3)

ФК Пакш

Главный тренер венгерского клуба Пакш Дьердь Богнар прокомментировал поражение команды в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 против житомирского Полесья (0:3):

«Причину поражения я вижу в том, что соперник просто играл лучше нас. Думаю, что, судя по картине матча, даже разница забитых и пропущенных мячей не преувеличена.

Полесье играло быстрее и свежее, создавало больше угроз нашим воротам, поэтому заслужило победу. Мы сегодня играли чуть комфортнее, медленнее перебрасывали мячи. К концу первого тайма счет также был не в нашу пользу.

В ответном матче нам предстоит сыграть с сильной командой, но перед нами стоит задача: мы должны победить дома, даже если вылетим», – сказал Богнар.

Ответная играл между Полесьем и ФК Пакш состоится 14 числа на стадионе Фехервари ути, Венгрия.

Видеообзор матча Полесье – Пакш (3:0)

Полесье Житомир Пакш Лига конференций
Даниил Агарков Источник
