  Шахтер сыграл с третьим представителем Греции в своей еврокубковой истории
Лига Европы
Шахтер сыграл с третьим представителем Греции в своей еврокубковой истории

С кем ранее уже играли «горняки» и какова их общая статистика против греческих команд?

ФК Шахтер

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде в Афинах сыграл вничью с «Панатинаикосом» (0:0).

«Панатинаикос» стал третьим греческим соперником «Шахтера» в еврокубках. Предыдущими двумя были «ПАОК» (в Кубке УЕФА в 2005 году) и «Олимпиакос» (в Лиге чемпионов в 2006 году).

Матчи донецкого «Шахтера» против греческих команд

  • 2005: КУ, Шахтер – ПАОК 1:0
  • 2006: ЛЧ, Шахтер – Олимпиакос 2:2
  • 2006: ЛЧ, Олимпиакос – Шахтер 1:1
  • 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер 0:0

Общая статистика матчей «Шахтера» против команд из Греции в еврокубках: 4 матча, 1 победа, 3 ничьи, 0 поражений, разница между забитыми и пропущенными мячами 4-3.

По теме:
Итоги первых матчей Q3 Лиги Европы. Ничья Шахтера с Панатинаикосом
Туран пояснил, почему Шахтер не сумел переиграть Панатинаикос в Лиге Европы
Арда Туран имеет в своем активе уже 5 еврокубковых матчей во главе Шахтера
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
