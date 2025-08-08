Шахтер сыграл с третьим представителем Греции в своей еврокубковой истории

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде в Афинах сыграл вничью с «Панатинаикосом» (0:0).

«Панатинаикос» стал третьим греческим соперником «Шахтера» в еврокубках. Предыдущими двумя были «ПАОК» (в Кубке УЕФА в 2005 году) и «Олимпиакос» (в Лиге чемпионов в 2006 году).

Матчи донецкого «Шахтера» против греческих команд

2005: КУ, Шахтер – ПАОК 1:0

2006: ЛЧ, Шахтер – Олимпиакос 2:2

2006: ЛЧ, Олимпиакос – Шахтер 1:1

2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер 0:0

Общая статистика матчей «Шахтера» против команд из Греции в еврокубках: 4 матча, 1 победа, 3 ничьи, 0 поражений, разница между забитыми и пропущенными мячами 4-3.