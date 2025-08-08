Шахтер сыграл с третьим представителем Греции в своей еврокубковой истории
С кем ранее уже играли «горняки» и какова их общая статистика против греческих команд?
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде в Афинах сыграл вничью с «Панатинаикосом» (0:0).
«Панатинаикос» стал третьим греческим соперником «Шахтера» в еврокубках. Предыдущими двумя были «ПАОК» (в Кубке УЕФА в 2005 году) и «Олимпиакос» (в Лиге чемпионов в 2006 году).
Матчи донецкого «Шахтера» против греческих команд
- 2005: КУ, Шахтер – ПАОК 1:0
- 2006: ЛЧ, Шахтер – Олимпиакос 2:2
- 2006: ЛЧ, Олимпиакос – Шахтер 1:1
- 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер 0:0
Общая статистика матчей «Шахтера» против команд из Греции в еврокубках: 4 матча, 1 победа, 3 ничьи, 0 поражений, разница между забитыми и пропущенными мячами 4-3.
