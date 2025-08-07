Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань назвал основной состав Полесья на матч квалификации Лиги конференций
Лига конференций
07 августа 2025, 19:47 | Обновлено 07 августа 2025, 20:25
1383
1

Ротань назвал основной состав Полесья на матч квалификации Лиги конференций

Полесье и Пакш проведут поединок Q3 ЛК в словацком городе Прешов

07 августа 2025, 19:47 | Обновлено 07 августа 2025, 20:25
1383
1
Ротань назвал основной состав Полесья на матч квалификации Лиги конференций
Коллаж Sport.ua. Руслан Ротань

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

Ротань назвал основной состав Полесья на матч квалификации Лиги конференций

Полісся: Волынец, Кравченко, Сарапий, Бескоровайный, Михайличенко, Леднев, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Филиппов, Крушинский

Запас: Кудрик, Улиганец, Хадрой, Таллес Коста, Назаренко, Йосефи, Андре Гонсалвеш, Чоботенко, Микитюк, Мельниченко, Гайдучик

Инфографика

По теме:
ФОТО. Полесье показало, как выглядит арена в Прешове перед игрой Q3 ЛК
Викинг – Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Игрок клуба Пакш: «Житомир играет в физически мощный футбол»
Руслан Ротань Пакш Полесье Житомир Лига конференций стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Футбол | 06 августа 2025, 22:40 9
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти

Ефим Конопля хочет улучшенный контракт

Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Футбол | 06 августа 2025, 22:43 4
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»

Легенда украинского футбола считает, что динамовцы могли проиграть с большим счетом

Экс-звезда Динамо ждет фиаско Шахтера в Лиге Европы: «Это не моя команда»
Футбол | 07.08.2025, 18:53
Экс-звезда Динамо ждет фиаско Шахтера в Лиге Европы: «Это не моя команда»
Экс-звезда Динамо ждет фиаско Шахтера в Лиге Европы: «Это не моя команда»
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Бокс | 07.08.2025, 00:01
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Футбол | 07.08.2025, 15:12
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сергей Литвиненко
Ни одного легионера,вообще,красавцы,эх победу бы ещё!
Ответить
0
Популярные новости
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 2
Бокс
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 74
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 7
Бокс
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем