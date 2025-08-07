Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
07 августа 2025, 17:55 | Обновлено 07 августа 2025, 18:12
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»

Заявили, что уже подписали договор

Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
В интервью российским СМИ представители Федерации футбола Иордании прокомментировали письмо УАФ, в котором их просили не играть контрольный матч против команды страны-агрессора россии 4 сентября.

«Запрос Украины? Мы сыграем матч против россии в москве, все уже подписано. УАФ слишком поздно отправила свое письмо, мы уже договорились и подписали контракт».

«Матч пройдет по расписанию», – отметили в Федерации футбола Иордании.

УАФ отправила письмо не только Иордании, но и УЕФА и ФИФА.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
