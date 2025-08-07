Александрия совершила самый дорогой трансфер в истории клуба

Клуб «Александрия» официально объявил о переходе полузащитника Хуана Альвины Безерры в египетский клуб «Замалек». Этот переход стал самым дорогим трансфером в истории украинского клуба.

23-летний бразильский вингер подписал контракт с «Замалеком» сроком на 4 года – до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки оценивается в 1.7 млн евро. «Александрия» официально сообщила, что сумма трансферного соглашения составляет 1,8 млн евро плюс бонусы.

Это превзошло предыдущий трансферный рекорд «Александрии» – продажу Александра Мартынюка в «Металлист 1925» за 1.5 миллиона евро.

Хуан Безерра присоединился к «Александрии» летом 2023 года из бразильского клуба «Васко да Гама», подписав контракт до 2026 года. В УПЛ он провел 38 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Также он сыграл по два матча в Кубке Украины и Лиге конференций.

Самые дорогие трансферы «Александрии» на продажу:

Хуан Безерра (Бразилия) – 1.8 млн евро (в «Замалек»)

Александр Мартынюк (Украина) – 1.5 млн евро (в «Металлист 1925»)

Давид Таргамадзе (Грузия) – 1.15 млн евро (в «Шахтер»)

Никита Кравченко (Украина) – 1 млн евро (в «Полесье»)

Валерий Бондаренко (Украина) – 0.6 млн евро

История трансферов Хуана Безерры