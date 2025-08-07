Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
07 августа 2025, 15:37 |
Именитый английский клуб усилил интерес к Довбику. Артем открыт к переходу

Украинский форвард привлекает внимание «Лидса», «Вильярреала» и «Вест Хэма»

Именитый английский клуб усилил интерес к Довбику. Артем открыт к переходу
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Лидса», «Вильярреала» и «Вест Хэм», сообщает Грег Бут.

По информации источника, «Лидс» усилил свой интерес к 28-летнему футболисту. Ожидается, что 30 миллионов евро хватит для его трансфера. Такой ценник является слишком высоким для «желтой субмарины» и «молотобойцев». Сам Артем открыт к переходу в Английскую Премьер-лигу.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что итальянский журналист разнес Довбика.

Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Колос отпустил защитника в аренду в Первую лигу
ПСЖ и Борнмут согласовали сумму трансфера Забарного. Остались только бонусы
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
