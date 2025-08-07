Именитый английский клуб усилил интерес к Довбику. Артем открыт к переходу

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Лидса», «Вильярреала» и «Вест Хэм», сообщает Грег Бут.

По информации источника, «Лидс» усилил свой интерес к 28-летнему футболисту. Ожидается, что 30 миллионов евро хватит для его трансфера. Такой ценник является слишком высоким для «желтой субмарины» и «молотобойцев». Сам Артем открыт к переходу в Английскую Премьер-лигу.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

