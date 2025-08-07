Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вратарь Фламенго отразил очередной пенальти. Сколько их у него уже?
Бразилия
07 августа 2025, 13:56
Вратарь Фламенго отразил очередной пенальти. Сколько их у него уже?

Только трое голкиперов из Аргентины, начиная с 1990 года, имеют больше

Getty Images/Global Images Ukraine. Агустин Росси

В ответном матче 1/8 финала Кубка Бразилии «Атлетико Минейро» уступил «Фламенго» со счетом 0:1 (1:1 по сумме двух матчей), однако вышел в четвертьфинал турнира благодаря победе в серии пенальти (4:3).

В серии послематчевых пенальти оба вратаря отразили по одному удару.

Для вратаря «Фламенго» Агустин Росси этот отбитый пенальти стал уже 24-м в карьере. Среди аргентинских голкиперов начиная с 1990 года, только трое имеют больше.

Отраженные пенальти вратарями из Аргентины (1990-2025)

  1. 29 – Серхио Ромеро
  2. 28 – Франко Армани
  3. 26 – Роберто Аббондасьери
  4. 24 – Агустин Росси
  5. 19 – Дибу Мартинес

Для вратаря «Атлетико» Эверсона этот отбитый одиннадцатиметровый удар стал 16-м за клуб. По этому показателю он уступает только Виктору (20).

По теме:
Пафос стал восьмым клубом в карьере Давида Луиса. Статистика бразильца
Хаби АЛОНСО: «Ты не будешь играть за Реал, этот клуб будет лучшим местом»
Трансфер оказался провалом. Футболист Реала бесплатно покинул Испанию
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
