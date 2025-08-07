Кайрат – Слован – 1:0. Украинцы вышли на замену. Видео гола и обзор матча
Николай Кухаревич и Даниил Игнатенко сыграли за «Слован»
В среду, 6 августа, в Алматы (Казахстан) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Кайрат» принимал братиславский «Слован».
С 65-й минуты Слован играл в меньшинстве. Удаление за две желтые карточки заработал Рахим Ибрагим.
Победу «Кайрату» принес пенальти на 90-й минуте матча. Одиннадцатиметровый реализовал 16-летний нападающий Дастан Сатпаев.
Украинцы Николай Кухаревич и Даниил Игнатенко вышли на поле в составе «Слована» на 82-й минуте. При этом Игнатенко успел получить желтую карточку.
Ответный матч состоится в Словакии 12 августа. Начало поединка в 21:15 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Казахстан
Кайрат – Слован – 1:0
Гол: Сатпаев, 90 (пен.)
Удаление: Ибрагим, 67
Видео гола и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Луиджи Феррайоло подверг жесткой критике украинского нападающего
Футболист скончался 6 августа 2025 года