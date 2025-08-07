Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кайрат – Слован – 1:0. Украинцы вышли на замену. Видео гола и обзор матча
Лига Чемпионов
Кайрат
06.08.2025 18:00 – FT 1 : 0
Слован Братислава
Лига чемпионов
07 августа 2025, 11:09 |
45
0

Николай Кухаревич и Даниил Игнатенко сыграли за «Слован»

ФК Кайрат

В среду, 6 августа, в Алматы (Казахстан) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Кайрат» принимал братиславский «Слован».

С 65-й минуты Слован играл в меньшинстве. Удаление за две желтые карточки заработал Рахим Ибрагим.

Победу «Кайрату» принес пенальти на 90-й минуте матча. Одиннадцатиметровый реализовал 16-летний нападающий Дастан Сатпаев.

Украинцы Николай Кухаревич и Даниил Игнатенко вышли на поле в составе «Слована» на 82-й минуте. При этом Игнатенко успел получить желтую карточку.

Ответный матч состоится в Словакии 12 августа. Начало поединка в 21:15 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Казахстан

Кайрат – Слован – 1:0

Гол: Сатпаев, 90 (пен.)

Удаление: Ибрагим, 67

Видео гола и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Дастан Сатпаев (Кайрат).
65’
Rahim Ibrahim (Слован Братислава) получает красную карточку.
видео голов и обзор Лига чемпионов Кайрат Алматы Слован Братислава Николай Кухаревич Даниил Игнатенко Дастан Сатпаев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
