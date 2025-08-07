Кайрат – Слован – 1:0. Украинцы вышли на замену. Видео гола и обзор матча

В среду, 6 августа, в Алматы (Казахстан) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Кайрат» принимал братиславский «Слован».

С 65-й минуты Слован играл в меньшинстве. Удаление за две желтые карточки заработал Рахим Ибрагим.

Победу «Кайрату» принес пенальти на 90-й минуте матча. Одиннадцатиметровый реализовал 16-летний нападающий Дастан Сатпаев.

Украинцы Николай Кухаревич и Даниил Игнатенко вышли на поле в составе «Слована» на 82-й минуте. При этом Игнатенко успел получить желтую карточку.

Ответный матч состоится в Словакии 12 августа. Начало поединка в 21:15 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Казахстан

Кайрат – Слован – 1:0

Гол: Сатпаев, 90 (пен.)

Удаление: Ибрагим, 67

Видео гола и обзор матча