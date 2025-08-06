6 августа на Центральный пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Кайрат встретится с Слован Братислава. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Кайрат

Команда, правда, под названием Локомотив, была известна еще в советские времена, и котировалась достаточно неплохо. Не удивительно, что именно она стала первым чемпионом во времена независимости, в 1992-м году, но повторить этот успех получилось только через 10 лет. Только в последнее время удается стабильно держаться в претендентах на чемпионство. В итоге его выигрывали в 2020-м и 2024-м, да и сейчас есть шансы удержать лидерство.

Но пока что в приоритете борьба в Лиге чемпионов. Уже пройдено двух достаточно серьезных соперников. Сначала казахи выбили Олимпию (1:1 в Любляне, 2:0 дома) и выдали невероятный камбэк с КуПС, после 0:2 в Финляндии разгромив соперника дома. Причем все три мяча забили ему еще до перерыва!

Слован Братислава

Клуб не терялся во времена единой Чехословакии - достаточно вспомнить победу в Кубке Кубков. Но, помимо славной истории, это главный гранд именно сейчас в своей стране. Весной получилось оформить уже седьмой титул кряду, причем от Жилины оторвались почти на 20 очков. Новый сезон во внутренней арене начинали с ничьей 2:2 против Татрана, но потом разгромили 4:1 дома Подбрезову.

В Лиге чемпионов подопечные Владимира Вайсса стартовали в прошлом раунде. И сумели сразу разгромить Зриньски со счетом 4:0, забив по паре голов в каждом из таймов. В ответном поединке пропустили пару мячей в середине второго тайма. Но и там успели вырвать ничью за счет дубля Давида Стрельца, успев оформить итоговые 2:2.

В составе Слована выступают два украинских футболиста: Николай Кухаревич и Даниил Игнатенко.

Статистика личных встреч

В еврокубках между собой раньше эта пара клубов между собой не пересекались, а для товарищеских поединков казахи разместились уж очень неудобно.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом этого поединка Кайрата, который играет дома. Но словаки выглядят достаточно опытными и сильными, чтобы не проиграть на выезде (коэффициент - 1,62).