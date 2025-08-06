16-летний будущий футболист Челси обыграл клуб двух украинцев в ЛЧ

6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Кайрат и Слован.

Встреча прошла на стадионе Алмата Орталик в Казахстане. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Победу хозяевам поля удалось одержать благодаря реализованному пенальти на 90-й минуте встречи. 11-метровый удар выполнил 16-летний нападающий Дастан Сатпаев, который в 2026 году перейдет в лондонский Челси.

Стоит отметить, что с 65-й минуты Слован играл в меньшинстве из-за второй желтой карточки Ибрагимы. Также, уже за пределами поля, на 90+2-й минуте удалился тренер Владимир Вайсс за споры с арбитром.

Украинцы Николай Кухаревич и Даниил Игнатенко вышли на поле в составе Слована только на 82-й минуте.

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации, 1-й матч. 6 августа

Кайрат – Слован – 1:0

Гол: Сатпаев, 90 (пен.)

Удаление: Ибрагима, 67