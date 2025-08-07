Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов

Сыграл несколько товарищеских матчей, подписал контракт с клубом и отправился в ТЦК.

Как стало известно Sport.ua, защитник «Подолья» Евгений Корохов мобилизован работникам ТЦК и СП еще в прошлом месяце, когда «Подолье» проходили тренировочные сборы перед началом соревнований в Первой лиге.

Евгений провел несколько контрольных матчей и даже подписал контракт с командой до конца сезона, но дебютировать в официальном матче за «Подолье» Корохов так и не успел. В заявку своей команды на матч первого тура Первой лиги против ЮКСА Евгений уже не попал.

Корохов – воспитанник запорожского «Металлурга». На молодежном уровне Евгений выступал за донецкий «Шахтер» и луганскую «Зарю».

В сезоне 2020/21 Евгений Корохов уже выступал за «Подолье» и помог команде повыситься в классе из Второй лиги.

Также выступал за киевскую «Оболонь», а последним клубом Корохова до «Подолья» была «Виктория».

Ранее, Sport.ua сообщал о мобилизации защитника «Кудровки» Романа Гагуна.