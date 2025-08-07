Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов
Украина. Первая лига
07 августа 2025, 10:34 | Обновлено 07 августа 2025, 10:46
Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов

Очередной украинский футболист мобилизован

ФК Подолье. Евгений Корохов

Сыграл несколько товарищеских матчей, подписал контракт с клубом и отправился в ТЦК.

Как стало известно Sport.ua, защитник «Подолья» Евгений Корохов мобилизован работникам ТЦК и СП еще в прошлом месяце, когда «Подолье» проходили тренировочные сборы перед началом соревнований в Первой лиге.

Евгений провел несколько контрольных матчей и даже подписал контракт с командой до конца сезона, но дебютировать в официальном матче за «Подолье» Корохов так и не успел. В заявку своей команды на матч первого тура Первой лиги против ЮКСА Евгений уже не попал.

Корохов – воспитанник запорожского «Металлурга». На молодежном уровне Евгений выступал за донецкий «Шахтер» и луганскую «Зарю».

В сезоне 2020/21 Евгений Корохов уже выступал за «Подолье» и помог команде повыситься в классе из Второй лиги.

Также выступал за киевскую «Оболонь», а последним клубом Корохова до «Подолья» была «Виктория».

Ранее, Sport.ua сообщал о мобилизации защитника «Кудровки» Романа Гагуна.

Клуб УПЛ подписал новый контракт с вингером сборной Украины
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Польская Лехия будет решать, сыграет ли украинец против Динамо в УПЛ
Комментарии 1
Xzibit11
Забирают только ноунеймов, как и обычный народ с улицы.
