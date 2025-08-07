Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов
Очередной украинский футболист мобилизован
Сыграл несколько товарищеских матчей, подписал контракт с клубом и отправился в ТЦК.
Как стало известно Sport.ua, защитник «Подолья» Евгений Корохов мобилизован работникам ТЦК и СП еще в прошлом месяце, когда «Подолье» проходили тренировочные сборы перед началом соревнований в Первой лиге.
Евгений провел несколько контрольных матчей и даже подписал контракт с командой до конца сезона, но дебютировать в официальном матче за «Подолье» Корохов так и не успел. В заявку своей команды на матч первого тура Первой лиги против ЮКСА Евгений уже не попал.
Корохов – воспитанник запорожского «Металлурга». На молодежном уровне Евгений выступал за донецкий «Шахтер» и луганскую «Зарю».
В сезоне 2020/21 Евгений Корохов уже выступал за «Подолье» и помог команде повыситься в классе из Второй лиги.
Также выступал за киевскую «Оболонь», а последним клубом Корохова до «Подолья» была «Виктория».
Ранее, Sport.ua сообщал о мобилизации защитника «Кудровки» Романа Гагуна.
