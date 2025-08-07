«Шансы велики». Экс-игрок Шахтера – о евроматчах украинских команд

Сегодня, 7 августа, две украинские команды «Шахтер» и «Полесье» проведут свои еврокубковые матчи. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «горняки» на выезде сыграют с греческим «Панатинаикосом», а житомиряне в Лиге конференций на условно своем поле (Прешов) встретятся с венгерским «Пакшем».

О перспективах наших команд эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Адриан Пуканыч.

– Адриан, сегодня «Шахтер» сыграет с «Панатинаикосом». Какие у тебя предчувствия?

– Пока своей игрой и результатами «горняки» дают нам право думать о положительном результате для украинской команды. Но так как противостояние состоит из двух матчей, то в любом случае все решится через неделю. Но опять же многие, в том числе и я в ожидании положительного результата, несмотря на то, что игра пройдет в Греции.

– Говорят, что подопечные Арды Турана набрали почти идеальную форму. Ты согласен?

– Не совсем. До идеальной формы «Шахтеру» еще далеко, но, в принципе, такое не часто бывает, чтобы украинские команды на такой ранней стадии еврокубков имели хороший игровой тонус и пребывали в неплохом функциональном состоянии.

– «Панатинаикос» сложнее соперник, чем «Бешикташ»?

– Чтобы это говорить, нужно увидеть греков в деле. По звездности состава и по имени команды турки считаются более авторитетным оппонентом, однако я уверен, что сегодня «Шахтеру» будет сложнее, чем в матчах с «Бешикташем».

– Каким будет твой прогноз?

– Счет не назову, но с большой долей вероятности могу сказать, что «Шахтер» пройдет этого соперника.

ФК Полесье. Руслан Ротань

– Наверное, больше переживаний вызывает матч «Полесья» против венгерского «Пакша», вспоминая выступление житомирян в предыдущем раунде. Не так ли?

– То, что «Полесье» в матчах с «Санта-Коломой» заставило себя и украинских любителей футбола понервничать, говорит о том, что соперник не был таким уж простым. Неважно, что это команда из Андорры, у них в составе больше половины испанских футболистов, а это априори делает этого противника опасным. Поэтому я бы не преуменьшал победу житомирян. А что касается предстоящего поединка для подопечных Руслана Ротаня, то он также будет сложным.

– Почему?

– «Пакш» представляют только венгерские футболисты, а это значит, что как минимум характера этой команде не занимать.

– Какие еще сильные стороны у венгров?

– Не знаю, сильные ли это стороны стороны, но «Пакш» играет для зрителей, они не заточены на конечный результат – забить гол и обороняться, а стараются играть до конца. Они много забивают, но и много пропускают. В прошлом сезоне «Пакш» стал самой результативной командой местного чемпионата. Да и сейчас в двух матчах первенства они забили восемь мячей.

– Насколько здесь велики шансы у украинской команды, учитывая тот факт, что Руслан Ротань только создает команду?

– Я считаю, что у «Полесья» хорошие шансы на выход в плей-офф раунд Лиги конференций. Более того, я практически уверен в победе украинской команды. Почему? Видно, что житомиряне набирают форму, ротация, которую провел Руслан Ротань, сработала, а это говорит о том, что футболисты хотят играть и побеждать. К тому же и опыт на стороне наших футболистов.