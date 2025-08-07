Ультрас «Жальгириса» из Вильнюса требуют увольнения главного тренера команды Владимира Чебурина из Казахстана.

Фанаты клуба во время матча чемпионата Литвы против «Кауно Жальгириса» (1:2) устроили яркую акцию протеста. На поле полетели пустые чемоданы – символический намек тренеру, что пора «собирать вещи»: чемодан – вокзал – Казахстан. Чебурин отреагировал сдержанно – аплодисментами в адрес трибун.

Чебурин возглавляет «Жальгирис» с 2021 года и трижды приводил команду к чемпионству. Однако нынешний сезон для клуба складывается неудачно – лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Литвы.

Ранее «Жальгирис» проиграл по пенальти клубу «Хамрун Спартанс» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:0, 0:2, пен. 10:11) и упустил шанс стать соперником киевского «Динамо» во втором раунде ЛЧ. Затем «Жальгирис» и вовсе вылетел из еврокубков, уступив «Линфилду» из Северной Ирландии во втором раунде квалификации Лиги конференций (0:0, 0:2).

Чемпионат Литвы 2025. Турнирная таблица

ВИДЕО. Болельщики Жальгириса креативно потребовали отставки тренера