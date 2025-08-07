ВИДЕО. Болельщики Жальгириса креативно потребовали отставки тренера
Фанаты клуба из Вильнюса закидали поле чемоданами
Ультрас «Жальгириса» из Вильнюса требуют увольнения главного тренера команды Владимира Чебурина из Казахстана.
Фанаты клуба во время матча чемпионата Литвы против «Кауно Жальгириса» (1:2) устроили яркую акцию протеста. На поле полетели пустые чемоданы – символический намек тренеру, что пора «собирать вещи»: чемодан – вокзал – Казахстан. Чебурин отреагировал сдержанно – аплодисментами в адрес трибун.
Чебурин возглавляет «Жальгирис» с 2021 года и трижды приводил команду к чемпионству. Однако нынешний сезон для клуба складывается неудачно – лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Литвы.
Ранее «Жальгирис» проиграл по пенальти клубу «Хамрун Спартанс» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:0, 0:2, пен. 10:11) и упустил шанс стать соперником киевского «Динамо» во втором раунде ЛЧ. Затем «Жальгирис» и вовсе вылетел из еврокубков, уступив «Линфилду» из Северной Ирландии во втором раунде квалификации Лиги конференций (0:0, 0:2).
Чемпионат Литвы 2025. Турнирная таблица
