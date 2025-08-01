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Лига конференций
Проходит дальше Линфилд
31.07.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 2 : 0
Жальгирис
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Лига конференций
01 августа 2025, 04:42 | Обновлено 01 августа 2025, 04:52
192
1

Жальгирис уже вылетел из еврокубков. А мог стать соперником Динамо

Литовский коллектив встречался с «Линфилдом»

01 августа 2025, 04:42 | Обновлено 01 августа 2025, 04:52
192
1
Жальгирис уже вылетел из еврокубков. А мог стать соперником Динамо
ФК Линфилд

31 июля в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА литовский Жальгирис не смог преодолеть клуб из Северной Ирландии - Линфилд.

На выезде литовская команда уступила со счетом 0:2.

Футболисты «Жальгириса» провалили начало игры и уже на 6-й минуте пропустили гол.

Гости пытались сравнять счет, но получили второй мяч. В итоге – 2:0 в пользу «Линфилда».

«Жальгирис» мог стать соперником киевского «Динамо» в ЛЧ, но сенсационно не справился с мальтийским «Хамруном».

В третьем квалификационном раунде «Линфилд» сыграет против фарерского клуба «Викингур».

Лига конференций УЕФА. Квалификационный раунд Q2

Линфилд (П. Ирландия) – Жальгирис (Литва) – 2:0 (Первый матч – 0:0)

Голы: Малгрю, 6, Оффорд, 33

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Линфилд Жальгирис Вильнюс Лига конференций Динамо Киев
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Falko
А тим часом інший, не столичний Жальгіріс, який програв столичному в чемпіонаті туєву кучу очок, крокує далі.
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