Жальгирис уже вылетел из еврокубков. А мог стать соперником Динамо
Литовский коллектив встречался с «Линфилдом»
31 июля в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА литовский Жальгирис не смог преодолеть клуб из Северной Ирландии - Линфилд.
На выезде литовская команда уступила со счетом 0:2.
Футболисты «Жальгириса» провалили начало игры и уже на 6-й минуте пропустили гол.
Гости пытались сравнять счет, но получили второй мяч. В итоге – 2:0 в пользу «Линфилда».
«Жальгирис» мог стать соперником киевского «Динамо» в ЛЧ, но сенсационно не справился с мальтийским «Хамруном».
В третьем квалификационном раунде «Линфилд» сыграет против фарерского клуба «Викингур».
Лига конференций УЕФА. Квалификационный раунд Q2
Линфилд (П. Ирландия) – Жальгирис (Литва) – 2:0 (Первый матч – 0:0)
Голы: Малгрю, 6, Оффорд, 33
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