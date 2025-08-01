Жальгирис уже вылетел из еврокубков. А мог стать соперником Динамо

31 июля в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА литовский Жальгирис не смог преодолеть клуб из Северной Ирландии - Линфилд.

На выезде литовская команда уступила со счетом 0:2.

Футболисты «Жальгириса» провалили начало игры и уже на 6-й минуте пропустили гол.

Гости пытались сравнять счет, но получили второй мяч. В итоге – 2:0 в пользу «Линфилда».

«Жальгирис» мог стать соперником киевского «Динамо» в ЛЧ, но сенсационно не справился с мальтийским «Хамруном».

В третьем квалификационном раунде «Линфилд» сыграет против фарерского клуба «Викингур».

Лига конференций УЕФА. Квалификационный раунд Q2

Линфилд (П. Ирландия) – Жальгирис (Литва) – 2:0 (Первый матч – 0:0)

Голы: Малгрю, 6, Оффорд, 33