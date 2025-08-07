Польская Лехия будет решать, сыграет ли украинец против Динамо в УПЛ
У Виталия Романа задержка с документами
Восьмого августа футболисты «Руха» во втором туре чемпионата УПЛ будут принимать чемпиона – «Динамо».
Как стало известно Sport.ua, поскольку у защитника «Руха» Виталия Романа возникла задержка с оформлением документов, необходимых для перехода в польскую «Лехию» из Гданьска, то он продолжает тренироваться с львовским клубом.
По имеющейся информации, в «Рухе» еще не определились, примет ли участие Роман в противостоянии с динамовцами. Прежде всего, это будет зависеть от договоренностей с Лехией, в конце концов, во время трансферной саги не принято рисковать здоровьем футболистов.
Напомним, что в первом туре именно точный удар Виталия Романа помог львовянам одержать верх над «Полтавой».
Ранее сообщалось, что «Рух» подписал серебряного призера УПЛ.
