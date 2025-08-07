Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Польская Лехия будет решать, сыграет ли украинец против Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 07:50 |
У Виталия Романа задержка с документами

ФК Рух Львов. Виталий Роман

Восьмого августа футболисты «Руха» во втором туре чемпионата УПЛ будут принимать чемпиона – «Динамо».

Как стало известно Sport.ua, поскольку у защитника «Руха» Виталия Романа возникла задержка с оформлением документов, необходимых для перехода в польскую «Лехию» из Гданьска, то он продолжает тренироваться с львовским клубом.

По имеющейся информации, в «Рухе» еще не определились, примет ли участие Роман в противостоянии с динамовцами. Прежде всего, это будет зависеть от договоренностей с Лехией, в конце концов, во время трансферной саги не принято рисковать здоровьем футболистов.

Напомним, что в первом туре именно точный удар Виталия Романа помог львовянам одержать верх над «Полтавой».

Ранее сообщалось, что «Рух» подписал серебряного призера УПЛ.

Андрей Писаренко
