ВИДЕО. Назван лучший гол 1-го тура Украинской Премьер-лиги

Назван лучший гол 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

3 августа на «Оболонь Арене» состоялся матч 1-го тура УПЛ, в котором «Кудровка» обыграла «Александрию» (3:1).

В первом официальном матче в элите украинского футбола «Кудровка» отпраздновала историческую победу, одержанную благодаря великолепному голу Евгения Морозко со штрафного удара.

На 37-й минуте встречи Морозко, для которого этот матч стал дебютным в составе новой команды, точно пробил со стандарта и установил окончательный счет. Этот гол признан лучшим в туре УПЛ.

ВИДЕО. Гол Евгения Морозко из Кудровки стал лучшим в 1-м туре УПЛ