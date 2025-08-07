Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Назван лучший гол 1-го тура Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 03:15 | Обновлено 07 августа 2025, 03:35
ВИДЕО. Назван лучший гол 1-го тура Украинской Премьер-лиги

Евгений Морозко отличился со штрафного удара в матче Кудровки с Александрией

УПЛ-ТВ

Назван лучший гол 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

3 августа на «Оболонь Арене» состоялся матч 1-го тура УПЛ, в котором «Кудровка» обыграла «Александрию» (3:1).

В первом официальном матче в элите украинского футбола «Кудровка» отпраздновала историческую победу, одержанную благодаря великолепному голу Евгения Морозко со штрафного удара.

На 37-й минуте встречи Морозко, для которого этот матч стал дебютным в составе новой команды, точно пробил со стандарта и установил окончательный счет. Этот гол признан лучшим в туре УПЛ.

ВИДЕО. Гол Евгения Морозко из Кудровки стал лучшим в 1-м туре УПЛ

По теме:
Коуч Шахтера: «Мы хотим вернуть чемпионство, дойти до максимального уровня»
БАЕНКО: «Хосе Флорес добавит Кривбассу вариативности в атаке»
ВИДЕО. Ролик с УПЛ набирает миллионы просмотров на платформе X
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Евгений Морозко Кудровка Кудровка - Александрия лучший гол
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
