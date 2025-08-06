Спарта Прага

В четверг, 7 августа состоится игра 3-го раунда квалификации Лиги конференций между чешской «Спартой» и армянским «Араратом». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Спарта

В прошлом сезоне чешской лиги действующий на тот момент чемпион оказался на 4-м месте, получив 63 очка за 35 игр. Только благодаря дополнительным показателям коллектив обошел «Яблонец» и получил право играть в квалификации еврокубков. В кубке страны также не повезло, там «Спарта» проиграла «Сигме» в финале со счетом 3:1.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций чехи смогли пройти казахское «Актобе» с общим счетом 5:2.

Арарат-Армения

В прошлом сезоне коллектив дважды надевал серебряные медали. В чемпионате клуб набрал 66 очков за 30 игр, однако все равно уступил «Ноа» на 9 зачетных пунктов и занял 2-е место. В финале кубка «Арарат» уступил тому же «Ноа» со счетом 3:1.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций армяне одолели румынскую «Университет Клуж» с общим счетом 1:2.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в официальных играх.

Интересные факты

«Спарта» забила 61 гол в прошлом сезоне чемпионата Чехии – 3-й лучший результат.

«Арарат» набрал 32 балла в 15 выездных играх прошлого сезона чемпионата Армении – лучший результат среди всех команд.

В последних 3-х играх «Спарта» отметилась 10 забитыми голами.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.73.