Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч Арсенал – Вильярреал

6 августа состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Вильярреал.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинский левый защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.

Стартовые составы на матч Арсенал – Вильярреал:

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🤝 Merino and Norgaard in the middle

©️ Saka takes the armband

🆕 Gyokeres makes Emirates Stadium bow



Let's go, Gunners 👊 | Watch LIVE on https://t.co/4KJlfKWFh1 📺