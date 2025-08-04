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КИ Клаксвик
05.08.2025 21:45 - : -
Неман
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Лига конференций
04 августа 2025, 23:21 |
21
0

Клаксвик – Неман. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Матч начнется 5 августа в 21:45 по Киеву

04 августа 2025, 23:21 |
21
0
Клаксвик – Неман. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
ФК Клаксвик

Во вторник, 5 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между фарерским «Клаксвиком» и белорусским «Неманом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Клаксвик

В текущем сезоне Фарерской Премьер-Лиги коллектив уверенно идет на 1-м месте, имея 46 очков за 16 сыгранных игр. Расстояние от ближайшего преследователя – 8 баллов, но бело-синие еще имеют матч в запасе. В кубке команда дошла до финала, где впоследствии встретится с действующим чемпионом «Викингуром».

В 1-м квалификационном раунде Лиги конференций «Клаксвик» одолел финский «СИК», а во 2-м обыграл сербские «Раднички 1923».

Неман

Каким-то образом, белорусские клубы продолжают выступать в еврокубках, а не находятся в бессрочном бане вместе с россиянами. Иногда им даже удается побеждать – в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций «Неман» одолел армянскую «Урату», а затем прошел словацкое «Кошице».

Однако не все так хорошо у коллектива в чемпионате Беларуси, за 15 матчей клуб получил 28 очков и пока занимает 6-е место, отставая от лидера на 14 зачетных пунктов. Но в кубке «Неман» торжествовал, одержав «Торпедо-БелАЗ» в финале со счетом 3:0.

Личные встречи

Коллективы ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «Клаксвика» во всех турнирах длится уже 23 поединка. В последний раз коллектив проигрывал еще в июне прошлого года в игре против «Викингура».
  • «Неман» пропустил 10 голов в текущем сезоне чемпионата Беларуси – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • В последних 10 официальных играх «Клаксвик» одержал 9 побед и 1 раз сыграл вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.84.

Прогноз Sport.ua
КИ Клаксвик
5 августа 2025 -
21:45
Неман
Тотал больше 2.5 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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КИ Клаксвик Неман Гродно Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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