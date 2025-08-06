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Лига конференций
КИ Клаксвик
05.08.2025 21:45 – FT 2 : 0
Неман
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Лига конференций
06 августа 2025, 02:59 | Обновлено 06 августа 2025, 03:29
75
0

Фарерский клуб переиграл соперников из беларуси в Лиге конференций

КИ Клаксвик в домашнем матче забил два мяча неману из гродно

06 августа 2025, 02:59 | Обновлено 06 августа 2025, 03:29
75
0
Фарерский клуб переиграл соперников из беларуси в Лиге конференций
КИ Клаксвик

Вечером 5 августа состоялся первый матч квалификации Q3 Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Фарерский КИ Клаксвик одержал уверенную победу над белорусским неманом со счетом 2:0. Игра прошла на стадионе Торсволлур в Торсхавне.

На 26-й минуте счет открыл Рене Йенсен, а на 45+1-й минуте второй гол забил Палл Клеттскард.

Ответный матч состоится через неделю.

Победитель этой пары получит шанс побороться за место в основной стадии Лиги конференций, соперником в Q4 станет испанский Райо Вальекано.

Лига конференций. Квалификация Q3

Первый матч, 5 августа

Клаксвик (Фареры) – неман (беларусь) – 2:0

Голы: Рене Йенсен, 26, Палл Клеттскард, 45+1

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Лига конференций КИ Клаксвик Неман Гродно
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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