Фарерский клуб переиграл соперников из беларуси в Лиге конференций
КИ Клаксвик в домашнем матче забил два мяча неману из гродно
Вечером 5 августа состоялся первый матч квалификации Q3 Лиги конференций УЕФА 2025/26.
Фарерский КИ Клаксвик одержал уверенную победу над белорусским неманом со счетом 2:0. Игра прошла на стадионе Торсволлур в Торсхавне.
На 26-й минуте счет открыл Рене Йенсен, а на 45+1-й минуте второй гол забил Палл Клеттскард.
Ответный матч состоится через неделю.
Победитель этой пары получит шанс побороться за место в основной стадии Лиги конференций, соперником в Q4 станет испанский Райо Вальекано.
Лига конференций. Квалификация Q3
Первый матч, 5 августа
Клаксвик (Фареры) – неман (беларусь) – 2:0
Голы: Рене Йенсен, 26, Палл Клеттскард, 45+1
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