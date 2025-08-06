Фарерский клуб переиграл соперников из беларуси в Лиге конференций

Вечером 5 августа состоялся первый матч квалификации Q3 Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Фарерский КИ Клаксвик одержал уверенную победу над белорусским неманом со счетом 2:0. Игра прошла на стадионе Торсволлур в Торсхавне.

На 26-й минуте счет открыл Рене Йенсен, а на 45+1-й минуте второй гол забил Палл Клеттскард.

Ответный матч состоится через неделю.

Победитель этой пары получит шанс побороться за место в основной стадии Лиги конференций, соперником в Q4 станет испанский Райо Вальекано.

Лига конференций. Квалификация Q3

Первый матч, 5 августа

Клаксвик (Фареры) – неман (беларусь) – 2:0

Голы: Рене Йенсен, 26, Палл Клеттскард, 45+1