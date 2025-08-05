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Лига Европы
Хамрун Спартанс
05.08.2025 20:00 – FT 1 : 2
Маккаби Тель-Авив
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Лига Европы
05 августа 2025, 22:19 | Обновлено 05 августа 2025, 22:35
1403
2

Хамрун и Маккаби Т-А сыграли в Лиге Европы. Это возможные соперники Динамо

Мальтийский клуб уступил дома оппонентам из Израиля со счетом 1:2

05 августа 2025, 22:19 | Обновлено 05 августа 2025, 22:35
1403
2
Хамрун и Маккаби Т-А сыграли в Лиге Европы. Это возможные соперники Динамо
ФК Маккаби Тель-Авив

Израильский Маккаби Тель-Авив одержал выездную победу над мальтийским Хамрун Спартанс в первом матче квалификации Q3 Лиги Европы УЕФА 2025/26. Встреча состоялась на стадионе Хибернианс Граунд в мальтийском городе Паола.

Первый тайм прошел без голов. На 71-й минуте Хамрун открыл счет после пенальти в исполнении Н'Дри Коффи. Однако Маккаби мгновенно ответил – на 79-й минуте отличился Рой Ревиво.

Кульминация наступила в компенсированное время. На 90+6-й минуте Элад Мадмон забил победный мяч после паса Дора Турджемана, принеся своему клубу преимущество в один мяч (2:1) перед ответным матчем, который состоится на следующей неделе.

Интересно, что соперником неудачника пары Динамо – Пафос в Q4 Лиги Европы станет именно победитель пары Хамрун Спартанс / Маккаби Тель-Авив.

Ранее Динамо в Q2 ЛЧ одержало две победы именно над мальтийской командой Хамрун Спартанс (3:0, 3:0). А кипрский Пафос по сумме двух матчей обыграл Маккаби из Тель-Авива (1:1, 1:0).

Лига Европы. Квалификация Q3

Первый матч, 5 августа 2025

Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:2

Голы: Коффи, 71 (пен) – Ревиво, 79, Мадмон, 90+6

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Лига Европы Хамрун Спартанс Маккаби Тель-Авив Пафос Динамо Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Перший Серед Рівних
Не можливі, а 100%-ні
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+2
sahka1981
Ледь виграло Макабі, лише на 96 хв. вирвали перемогу.
А в нас тих мальтійців в другу лігу записали.
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