Хамрун и Маккаби Т-А сыграли в Лиге Европы. Это возможные соперники Динамо

Израильский Маккаби Тель-Авив одержал выездную победу над мальтийским Хамрун Спартанс в первом матче квалификации Q3 Лиги Европы УЕФА 2025/26. Встреча состоялась на стадионе Хибернианс Граунд в мальтийском городе Паола.

Первый тайм прошел без голов. На 71-й минуте Хамрун открыл счет после пенальти в исполнении Н'Дри Коффи. Однако Маккаби мгновенно ответил – на 79-й минуте отличился Рой Ревиво.

Кульминация наступила в компенсированное время. На 90+6-й минуте Элад Мадмон забил победный мяч после паса Дора Турджемана, принеся своему клубу преимущество в один мяч (2:1) перед ответным матчем, который состоится на следующей неделе.

Интересно, что соперником неудачника пары Динамо – Пафос в Q4 Лиги Европы станет именно победитель пары Хамрун Спартанс / Маккаби Тель-Авив.

Ранее Динамо в Q2 ЛЧ одержало две победы именно над мальтийской командой Хамрун Спартанс (3:0, 3:0). А кипрский Пафос по сумме двух матчей обыграл Маккаби из Тель-Авива (1:1, 1:0).

Лига Европы. Квалификация Q3

Первый матч, 5 августа 2025

Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:2

Голы: Коффи, 71 (пен) – Ревиво, 79, Мадмон, 90+6

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