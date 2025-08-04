Во вторник, 5 августа состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между мальтийским «Хамруном» и израильским «Маккаби Тель-Авив». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Хамрун

За 16 игр второго этапа мальтийской лиги коллектив набрал 28 очков, занял 1-е место и получил право играть в плей-офф за звание чемпиона страны. Там клуб одолел «Флориану» и «Биркиркару» и стал победителем турнира, заодно получив право играть в отборе Лиги чемпионов.

В 1-м квалификационном раунде мальтийцам удалось пройти литовским «Жальгирис», а вот во 2-м команда разгромно уступила киевскому «Динамо» с общим счетом 6:0.

Маккаби Тель-Авив

В израильской Премьер-лиге клуб набрал 80 баллов за 36 игр и стал чемпионом, опередив «Хапоэль Беер-Шеву» всего на 2 зачетных пункта (которые у «Хапоэля» отняла федерация). В кубке команда вылетела от «Маккаби Бней-Райна? на стадии 1/8 финала, а матч за Суперкубок проиграла тому же «Хапоэлю Беэр-Шеве».

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Маккаби» проиграли кипрскому «Пафосу» (нынешнему сопернику киевского «Динамо») с общим счетом 1:2.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с неудачником дуэта «Динамо» – «Пафос».

Интересные факты

В последних 8-ми выездных играх «Маккаби Тель-Авив» одержали 6 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

Ни одна команда не забила больше голов в чемпионате Израиля в прошлом сезоне, чем «Маккаби Тель-Авив» – 86.

В 4-х официальных играх этого сезона «Хамрун» пропустил 8 голов. За это время у команды всего 1 сухой матч.

Прогноз

Я поставлю на победу «Маккаби Тель-Авив» с форой -1 и коэффициентом 1.64.