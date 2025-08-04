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Лига Европы
Хамрун Спартанс
05.08.2025 20:00 - : -
Маккаби Тель-Авив
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Лига Европы
04 августа 2025, 15:56 |
106
0

Хамрун – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 5 августа в 20:00 по Киеву

04 августа 2025, 15:56 |
106
0
Хамрун – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Маккаби Тель-Авив

Во вторник, 5 августа состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между мальтийским «Хамруном» и израильским «Маккаби Тель-Авив». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Хамрун

За 16 игр второго этапа мальтийской лиги коллектив набрал 28 очков, занял 1-е место и получил право играть в плей-офф за звание чемпиона страны. Там клуб одолел «Флориану» и «Биркиркару» и стал победителем турнира, заодно получив право играть в отборе Лиги чемпионов.

В 1-м квалификационном раунде мальтийцам удалось пройти литовским «Жальгирис», а вот во 2-м команда разгромно уступила киевскому «Динамо» с общим счетом 6:0.

Маккаби Тель-Авив

В израильской Премьер-лиге клуб набрал 80 баллов за 36 игр и стал чемпионом, опередив «Хапоэль Беер-Шеву» всего на 2 зачетных пункта (которые у «Хапоэля» отняла федерация). В кубке команда вылетела от «Маккаби Бней-Райна? на стадии 1/8 финала, а матч за Суперкубок проиграла тому же «Хапоэлю Беэр-Шеве».

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Маккаби» проиграли кипрскому «Пафосу» (нынешнему сопернику киевского «Динамо») с общим счетом 1:2.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с неудачником дуэта «Динамо» – «Пафос».

Интересные факты

  • В последних 8-ми выездных играх «Маккаби Тель-Авив» одержали 6 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
  • Ни одна команда не забила больше голов в чемпионате Израиля в прошлом сезоне, чем «Маккаби Тель-Авив» – 86.
  • В 4-х официальных играх этого сезона «Хамрун» пропустил 8 голов. За это время у команды всего 1 сухой матч.

Прогноз

Я поставлю на победу «Маккаби Тель-Авив» с форой -1 и коэффициентом 1.64.

Прогноз Sport.ua
Хамрун Спартанс
5 августа 2025 -
20:00
Маккаби Тель-Авив
Маккаби с форой -1 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Хамрун Спартанс Маккаби Тель-Авив Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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