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Лига Европы
Хамрун Спартанс
05.08.2025 20:00 – FT 1 : 2
Маккаби Тель-Авив
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Лига Европы
06 августа 2025, 17:03 |
78
0

Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив – 1:2. Волевая победа. Видео голов

Маккаби Тель-Авив вырвал победу в компенсированное время

06 августа 2025, 17:03 |
78
0
Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив – 1:2. Волевая победа. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 5 августа, в городе Паола (Мальта) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Хамрун Спартанс» принимал «Маккаби» Тель-Авив.

Первый тайм прошел без голов. «Хамрун Спартанс» открыл счет на 71-й минуте. Н'Дри Коффи реализовал пенальти.

«Маккаби» отыгрался достаточно быстро. Рой Ревиво мравнял счет на 79-й минуте.

Развязка наступила в компенсированное время. На 90+6-й минуте Элад Мадмон принес «Маккаби» победу.

Ответный матч состоится 14 августа. Победитель противостояния может стать соперником киевского «Динамо» в четвертом раунде квалификации Лиги Европы. Если подопечные Александра Шовковского не смогут пройти «Пафос» в Лиге чемпионов.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 5 августа, Мальта

Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:2

Голы: Коффи, 71 (пен) – Ревиво, 79, Мадмон, 90+6

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Elad Madmon (Маккаби Тель-Авив).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Roy Revivo (Маккаби Тель-Авив).
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Ндри Филипп Коффи (Хамрун Спартанс).
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Лига Европы видео голов и обзор Маккаби Тель-Авив Хамрун Спартанс
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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