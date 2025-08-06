Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив – 1:2. Волевая победа. Видео голов
Маккаби Тель-Авив вырвал победу в компенсированное время
Во вторник, 5 августа, в городе Паола (Мальта) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Хамрун Спартанс» принимал «Маккаби» Тель-Авив.
Первый тайм прошел без голов. «Хамрун Спартанс» открыл счет на 71-й минуте. Н'Дри Коффи реализовал пенальти.
«Маккаби» отыгрался достаточно быстро. Рой Ревиво мравнял счет на 79-й минуте.
Развязка наступила в компенсированное время. На 90+6-й минуте Элад Мадмон принес «Маккаби» победу.
Ответный матч состоится 14 августа. Победитель противостояния может стать соперником киевского «Динамо» в четвертом раунде квалификации Лиги Европы. Если подопечные Александра Шовковского не смогут пройти «Пафос» в Лиге чемпионов.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 5 августа, Мальта
Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:2
Голы: Коффи, 71 (пен) – Ревиво, 79, Мадмон, 90+6
Видео голов и обзор матча
События матча
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