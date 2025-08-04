Новичок Тоттенхэма имеет лучший процент точных передач среди всех в команде
Жоау Пальинья заметно укрепит полузащиту английского клуба
Португальский хавбек «Баварии» Жоау Пальинья перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды.
По итогам сезона 2024/25 Пальинья имел более высокий процент точных передач (92,9%), чем любой игрок «шпор». Ближе всего к португальцу по этому показателю расположился нидерландский защитник Микки ван де Вен, чей показатель составил 91%.
До «Баварии» Жоау был игроком «Фулхема», где отличался высокой эффективностью в перехватах.
В прошлом сезоне Пальинья провел за мюнхенский клуб 25 матчей, но результативными действиями не отметился.
Spurs couldn't possibly 𝐩𝐚𝐬𝐬 up the opportunity to sign Joao Palhinha, could they? 🎯— Flashscore.com (@Flashscorecom) August 1, 2025
Find out how else he could bolster Tottenham's midfield. 📊https://t.co/PozVbJc7ib pic.twitter.com/GIeKG6JnoH
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