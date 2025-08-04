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  4. Новичок Тоттенхэма имеет лучший процент точных передач среди всех в команде
Англия
04 августа 2025, 19:10 | Обновлено 04 августа 2025, 20:24
301
0

Новичок Тоттенхэма имеет лучший процент точных передач среди всех в команде

Жоау Пальинья заметно укрепит полузащиту английского клуба

04 августа 2025, 19:10 | Обновлено 04 августа 2025, 20:24
301
0
Новичок Тоттенхэма имеет лучший процент точных передач среди всех в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Пальинья

Португальский хавбек «Баварии» Жоау Пальинья перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды.

По итогам сезона 2024/25 Пальинья имел более высокий процент точных передач (92,9%), чем любой игрок «шпор». Ближе всего к португальцу по этому показателю расположился нидерландский защитник Микки ван де Вен, чей показатель составил 91%.

До «Баварии» Жоау был игроком «Фулхема», где отличался высокой эффективностью в перехватах.

В прошлом сезоне Пальинья провел за мюнхенский клуб 25 матчей, но результативными действиями не отметился.

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Тоттенхэм аренда игрока Бавария статистика трансферы АПЛ Жоау Пальинья чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микки ван де Вен
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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