Новичок Тоттенхэма имеет лучший процент точных передач среди всех в команде

Португальский хавбек «Баварии» Жоау Пальинья перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды.

По итогам сезона 2024/25 Пальинья имел более высокий процент точных передач (92,9%), чем любой игрок «шпор». Ближе всего к португальцу по этому показателю расположился нидерландский защитник Микки ван де Вен, чей показатель составил 91%.

До «Баварии» Жоау был игроком «Фулхема», где отличался высокой эффективностью в перехватах.

В прошлом сезоне Пальинья провел за мюнхенский клуб 25 матчей, но результативными действиями не отметился.

