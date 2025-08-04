ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм арендовал победителя Лиги наций из Баварии

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с португальским полузащитником мюнхенской «Баварии» Жоау Пальиньи.

Отмечается, что переход 30-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. По информации СМИ, в соглашении есть опция выкупа, которая составляет 30 миллионов евро.

Перед переходом в «Баварию» летом 2024 года Жоау Пальинья провел 2 сезона в АПЛ в составе «Фулхэма».

В сезоне 2024/25 Жоау Пальинья провел 25 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее об уходе из «Тоттенхэма» официально объявил Сон Хин Мин.