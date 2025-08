ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм арендовал победителя Лиги наций из Баварии

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с португальским полузащитником мюнхенской «Баварии» Жоау Пальиньи.

Отмечается, что переход 30-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. По информации СМИ, в соглашении есть опция выкупа, которая составляет 30 миллионов евро.

Перед переходом в «Баварию» летом 2024 года Жоау Пальинья провел 2 сезона в АПЛ в составе «Фулхэма».

В сезоне 2024/25 Жоау Пальинья провел 25 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее об уходе из «Тоттенхэма» официально объявил Сон Хин Мин.

We are delighted to announce the signing of João Palhinha on loan from FC Bayern, subject to international clearance and work permit ✍️