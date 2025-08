Тоттенхэм арендовал лучшего по перехватам игрока АПЛ прошлых сезонов

Как мы уже сообщали ранее, «Тоттенхэм» взял в аренду игрока «Баварии» Жоау Паллинью.

До «Баварии» португалец выступал в АПЛ в составе «Фулгема».

Игрок запомнился своими перехватами. Пальинья был лучшим в лиге по этому показателю суммарно в сезонах 2022/23 и 2023/24 (300).

Количество перехватов в АПЛ 2022/23 – 2023/24

Напомним, что кроме Пальиньи, к «Тоттенхэму» присоединились также игроки: Матис Тель (Франция), Кевин Дансо (Австрия), Кота Такаи (Япония) и Мохаммед Кудус (Гана).

Spurs have signed a tackling machine in Joao Palhinha 👟



Just look at how many more tackles he made compared to anyone else during his two seasons at Fulham! pic.twitter.com/VaDm6k2FuP