Тоттенхэм арендовал лучшего по перехватам игрока АПЛ прошлых сезонов

Как мы уже сообщали ранее, «Тоттенхэм» взял в аренду игрока «Баварии» Жоау Паллинью.

До «Баварии» португалец выступал в АПЛ в составе «Фулгема».

Игрок запомнился своими перехватами. Пальинья был лучшим в лиге по этому показателю суммарно в сезонах 2022/23 и 2023/24 (300).

Количество перехватов в АПЛ 2022/23 – 2023/24

300 – Жоау Паллинья (Фулхэм) 191 – Мойсес Кайседо (Брайтон) 176 – Тайрик Митчелл (Кристал Пэлас) 171 – Каземиро (Манчестер Юнайтед) 170 – Идрисса Гуйе (Эвертон)

Напомним, что кроме Пальиньи, к «Тоттенхэму» присоединились также игроки: Матис Тель (Франция), Кевин Дансо (Австрия), Кота Такаи (Япония) и Мохаммед Кудус (Гана).