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Англия
04 августа 2025, 12:50 | Обновлено 04 августа 2025, 12:51
358
0

Тоттенхэм арендовал лучшего по перехватам игрока АПЛ прошлых сезонов

Еще один португалец снова будет выступать в Премьер-лиге

04 августа 2025, 12:50 | Обновлено 04 августа 2025, 12:51
358
0
Тоттенхэм арендовал лучшего по перехватам игрока АПЛ прошлых сезонов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Пальинья

Как мы уже сообщали ранее, «Тоттенхэм» взял в аренду игрока «Баварии» Жоау Паллинью.

До «Баварии» португалец выступал в АПЛ в составе «Фулгема».

Игрок запомнился своими перехватами. Пальинья был лучшим в лиге по этому показателю суммарно в сезонах 2022/23 и 2023/24 (300).

Количество перехватов в АПЛ 2022/23 – 2023/24

  1. 300 – Жоау Паллинья (Фулхэм)
  2. 191 – Мойсес Кайседо (Брайтон)
  3. 176 – Тайрик Митчелл (Кристал Пэлас)
  4. 171 – Каземиро (Манчестер Юнайтед)
  5. 170 – Идрисса Гуйе (Эвертон)

Напомним, что кроме Пальиньи, к «Тоттенхэму» присоединились также игроки: Матис Тель (Франция), Кевин Дансо (Австрия), Кота Такаи (Япония) и Мохаммед Кудус (Гана).

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Тоттенхэм аренда игрока Бавария трансферы АПЛ Жоау Пальинья статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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