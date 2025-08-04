Тоттенхэм арендовал лучшего по перехватам игрока АПЛ прошлых сезонов
Еще один португалец снова будет выступать в Премьер-лиге
Как мы уже сообщали ранее, «Тоттенхэм» взял в аренду игрока «Баварии» Жоау Паллинью.
До «Баварии» португалец выступал в АПЛ в составе «Фулгема».
Игрок запомнился своими перехватами. Пальинья был лучшим в лиге по этому показателю суммарно в сезонах 2022/23 и 2023/24 (300).
Количество перехватов в АПЛ 2022/23 – 2023/24
- 300 – Жоау Паллинья (Фулхэм)
- 191 – Мойсес Кайседо (Брайтон)
- 176 – Тайрик Митчелл (Кристал Пэлас)
- 171 – Каземиро (Манчестер Юнайтед)
- 170 – Идрисса Гуйе (Эвертон)
Напомним, что кроме Пальиньи, к «Тоттенхэму» присоединились также игроки: Матис Тель (Франция), Кевин Дансо (Австрия), Кота Такаи (Япония) и Мохаммед Кудус (Гана).
Spurs have signed a tackling machine in Joao Palhinha 👟— Premier League (@premierleague) August 3, 2025
Just look at how many more tackles he made compared to anyone else during his two seasons at Fulham! pic.twitter.com/VaDm6k2FuP
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