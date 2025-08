Картофельный король. В Дании футболист получил необычный приз

В воскресенье в рамках третьего тура чемпионата Дании состоялся матч, в котором «Сённерйюск» принимал на своём поле «Нордшелланнд».

Команды устроили настоящую голевую феерию, забив на двоих пять мячей. Победу в матче одержали хозяева, которые во втором тайме перевернули ход встречи.

После игры организаторы выбрали лучшего футболиста матча – им стал французский защитник «Сённерйюска» Максим Сулас, открывший счёт в поединке.

За свои старания Максим получил награду в виде 55 килограммов картошки. Такой подарок поднял настроение не только футболисту, но и всем болельщикам в социальных сетях.

🥔 Maxime Soulas was named Man of the Match after Sønderjyske's 3-2 win over Nordsjælland…



His prize? A *wheelbarrow* full of 55kg of premium Danish potatoes 😅👏 pic.twitter.com/Fj4QgvuU3I