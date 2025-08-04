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04 августа 2025, 11:59 | Обновлено 04 августа 2025, 12:00
353
0

Картофельный король. В Дании футболист получил необычный приз

Теперь будет, что на ужин приготовить

04 августа 2025, 11:59 | Обновлено 04 августа 2025, 12:00
353
0
Картофельный король. В Дании футболист получил необычный приз
Twitter

В воскресенье в рамках третьего тура чемпионата Дании состоялся матч, в котором «Сённерйюск» принимал на своём поле «Нордшелланнд».

Команды устроили настоящую голевую феерию, забив на двоих пять мячей. Победу в матче одержали хозяева, которые во втором тайме перевернули ход встречи.

После игры организаторы выбрали лучшего футболиста матча – им стал французский защитник «Сённерйюска» Максим Сулас, открывший счёт в поединке.

За свои старания Максим получил награду в виде 55 килограммов картошки. Такой подарок поднял настроение не только футболисту, но и всем болельщикам в социальных сетях.

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чемпионат Дании по футболу Нордшелланд Сеннерйюск лучший игрок
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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