Картофельный король. В Дании футболист получил необычный приз
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В воскресенье в рамках третьего тура чемпионата Дании состоялся матч, в котором «Сённерйюск» принимал на своём поле «Нордшелланнд».
Команды устроили настоящую голевую феерию, забив на двоих пять мячей. Победу в матче одержали хозяева, которые во втором тайме перевернули ход встречи.
После игры организаторы выбрали лучшего футболиста матча – им стал французский защитник «Сённерйюска» Максим Сулас, открывший счёт в поединке.
За свои старания Максим получил награду в виде 55 килограммов картошки. Такой подарок поднял настроение не только футболисту, но и всем болельщикам в социальных сетях.
🥔 Maxime Soulas was named Man of the Match after Sønderjyske's 3-2 win over Nordsjælland…— Football Talk (@FootballTalkHQ) August 4, 2025
His prize? A *wheelbarrow* full of 55kg of premium Danish potatoes 😅👏 pic.twitter.com/Fj4QgvuU3I
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