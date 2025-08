Только Ига в 2025 имеет больше четвертьфиналов на WTA 1000, чем Свитолина

В ночь на 4 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина одолела представительницу США Аманду Анисимову и вышла в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Монреале.

Для Элины это будет четвертый четвертьфинал на тысячниках в 2025 году. Ранее она добиралась до этой стадии в Индиан-Уэллс, Мадриде и Риме.

В этом сезоне большее количество четвертьфиналов на соревнованиях WTA 1000 имеет только одна теннисистка – Ига Свентек (пять: Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид). По четыре также у Мирры Андреевой и Арины Соболенко.

Также на счету Свитолиной второй лучший показатель по количеству матчей 1/4 финала на Открытом чемпионате Канады (проводится поочередно в Монреале и Торонто) среди действующих игроков – четыре. Больше только у Виктории Азаренко – пять.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Аманда Анисимова

