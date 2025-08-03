Англия03 августа 2025, 15:59 | Обновлено 03 августа 2025, 16:01
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Сможет ли Флориан Вирц повторить путь Кенни Далглиша в Ливерпуле?
Вспомним игроков, выступавших в составе «красных» под номером 7
03 августа 2025, 15:59 | Обновлено 03 августа 2025, 16:01
157
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Недавно мы сообщали, что Флориан Вирц выбрал себе 7-й номер в Ливерпуле.
Многие игроки клуба, выступавшие под этим номером, стали легендами Ливерпуля.
Наибольшее количество матчей за Ливерпуль, сыгранных игроками под номером 7:
- 489 – Кенни Далглиш
- 461 – Ян Келлеген
- 332 – Джеймс Милнер
- 313 – Кевин Киган
- 169 – Стив МакМанаман
- 158 – Питер Бердсли
- 130 – Луис Суарес
- 119 – Владимир Шмицер
- 107 – Гарри Кьюэлл
- 101 – Луис Диас
Наибольшее количество результативных действий за Ливерпуль, совершенных игроками под номером 7:
- 349 – Кенни Далглиш
- 183 – Кевин Киган
- 121 – Ян Келлеген
- 109 – Луис Суарес
- 103 – Питер Бердсли
- 74 – Джеймс Милнер
- 69 – Стив Макманаман
- 45 – Луис Диас
- 35 – Пол Волш
- 33 – Владимир Шмицер
Наибольшее количество выигранных трофеев за Ливерпуль игроками под номером 7:
- 25 – Кенни Далглиш
- 18 – Ян Келлеген
- 11 – Крейг Джонстон
- 10 – Ян Мольбю
- 9 – Кевин Киган
If Florian Wirtz wants to become a No.7 legend at Liverpool, he'll have to beat these guys first 😮 pic.twitter.com/6CbJJjKvI8— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 3, 2025
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