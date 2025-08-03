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Англия
03 августа 2025, 15:59 | Обновлено 03 августа 2025, 16:01
157
0

Сможет ли Флориан Вирц повторить путь Кенни Далглиша в Ливерпуле?

Вспомним игроков, выступавших в составе «красных» под номером 7

03 августа 2025, 15:59 | Обновлено 03 августа 2025, 16:01
157
0
Сможет ли Флориан Вирц повторить путь Кенни Далглиша в Ливерпуле?
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Недавно мы сообщали, что Флориан Вирц выбрал себе 7-й номер в Ливерпуле.

Многие игроки клуба, выступавшие под этим номером, стали легендами Ливерпуля.

Наибольшее количество матчей за Ливерпуль, сыгранных игроками под номером 7:

  • 489 – Кенни Далглиш
  • 461 – Ян Келлеген
  • 332 – Джеймс Милнер
  • 313 – Кевин Киган
  • 169 – Стив МакМанаман
  • 158 – Питер Бердсли
  • 130 – Луис Суарес
  • 119 – Владимир Шмицер
  • 107 – Гарри Кьюэлл
  • 101 – Луис Диас

Наибольшее количество результативных действий за Ливерпуль, совершенных игроками под номером 7:

  • 349 – Кенни Далглиш
  • 183 – Кевин Киган
  • 121 – Ян Келлеген
  • 109 – Луис Суарес
  • 103 – Питер Бердсли
  • 74 – Джеймс Милнер
  • 69 – Стив Макманаман
  • 45 – Луис Диас
  • 35 – Пол Волш
  • 33 – Владимир Шмицер

Наибольшее количество выигранных трофеев за Ливерпуль игроками под номером 7:

  • 25 – Кенни Далглиш
  • 18 – Ян Келлеген
  • 11 – Крейг Джонстон
  • 10 – Ян Мольбю
  • 9 – Кевин Киган
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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