Сможет ли Флориан Вирц повторить путь Кенни Далглиша в Ливерпуле?

Недавно мы сообщали, что Флориан Вирц выбрал себе 7-й номер в Ливерпуле.

Многие игроки клуба, выступавшие под этим номером, стали легендами Ливерпуля.

Наибольшее количество матчей за Ливерпуль, сыгранных игроками под номером 7:

489 – Кенни Далглиш

461 – Ян Келлеген

332 – Джеймс Милнер

313 – Кевин Киган

169 – Стив МакМанаман

158 – Питер Бердсли

130 – Луис Суарес

119 – Владимир Шмицер

107 – Гарри Кьюэлл

101 – Луис Диас

Наибольшее количество результативных действий за Ливерпуль, совершенных игроками под номером 7:

349 – Кенни Далглиш

183 – Кевин Киган

121 – Ян Келлеген

109 – Луис Суарес

103 – Питер Бердсли

74 – Джеймс Милнер

69 – Стив Макманаман

45 – Луис Диас

35 – Пол Волш

33 – Владимир Шмицер

Наибольшее количество выигранных трофеев за Ливерпуль игроками под номером 7:

25 – Кенни Далглиш

18 – Ян Келлеген

11 – Крейг Джонстон

10 – Ян Мольбю

9 – Кевин Киган